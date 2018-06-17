Nissan GT-R заступил на службу в полицию
Компания Nissan передала полиции префектуры Тотиги специальную версию спорткара GT-R. Уже скоро черно-белый автомобиль начнет патрулировать японские магистрали.
|Nissan GT-R Prestige 3.8 AMT 4x4
|3.8 л, 570 л.с
|Роботизированная 6
|0-100 - 2.7 с, 315 км/ч
|4710 x 1895 x 1370 мм
|полный
|АИ-98, 12.0 л на 100 км
|6 799 000 руб
|Все характеристики
Данные о технической начинке нового патрульного автомобиля не сообщаются. В стандартной версии Nissan GT-R оснащается 3,8-литровым двигателем V6, выдающим 570 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Мотор работает в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный.
Но независимо от характеристик Nissan GT-R является довольно щедрым подарком. Например, в США его стоимость начинается от 99 990 долларов. В салонах российских дилеров Nissan цены на GT-R стартуют от 7 499 000 рублей.
Тем не менее, нынешний спорткар стал вторым GT-R, который Nissan подарил японской полиции. Автомобиль предыдущего поколения на протяжении многих лет патрулировать дороги страны и, по свидетельству очевидцев, продолжается это делать и сейчас (см. видео ниже).
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