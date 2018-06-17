17 июня 2018, 13:39

Nissan GT-R заступил на службу в полицию

Компания Nissan передала полиции префектуры Тотиги специальную версию спорткара GT-R. Уже скоро черно-белый автомобиль начнет патрулировать японские магистрали.
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  Nissan GT-R заступил на службу в полицию Nissan GT-R Nissan GT-R заступил на службу в полицию Nissan GT-R Nissan GT-R заступил на службу в полицию Nissan GT-R Nissan GT-R заступил на службу в полицию Nissan GT-R Nissan GT-R заступил на службу в полицию
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фото
  
Nissan GT-R Prestige 3.8 AMT 4x4
3.8 л, 570 л.с
Роботизированная 6
0-100 - 2.7 с, 315 км/ч
4710 x 1895 x 1370 мм
полный
АИ-98, 12.0 л на 100 км
6 799 000 руб
Все характеристики
Кузов Nissan GT-R окрасили в традиционные черно-белые цвета японской полиции. Он получил черненые 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ярко-оранжевые тормозные суппорты, «мигалку» и динамики на крыше, а также проблесковые маячки, вмонтированные в решетку радиатора. 

Данные о технической начинке нового патрульного автомобиля не сообщаются. В стандартной версии Nissan GT-R оснащается 3,8-литровым двигателем V6, выдающим 570 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Мотор работает в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный. 

Но независимо от характеристик Nissan GT-R является довольно щедрым подарком. Например, в США его стоимость начинается от 99 990 долларов. В салонах российских дилеров Nissan цены на GT-R стартуют от 7 499 000 рублей.
 
Тем не менее, нынешний спорткар стал вторым GT-R, который Nissan подарил японской полиции. Автомобиль предыдущего поколения на протяжении многих лет патрулировать дороги страны и, по свидетельству очевидцев, продолжается это делать и сейчас (см. видео ниже).
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Nissan GT-R заступил на службу в полицию
{{params_57685}}Кузов Nissan GT-R окрасили в традиционные черно-белые цвета японской полиции. Он получил черненые 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ярко-оранжевые тормозные суппорты, «мигалку» и динамики на крыше, а также проблесковые маячки, вмонтированные в решетку радиатора. Данные о технической начинке нового патрульного автомобиля не сообщаются. В стандартной версии Nissan GT-R оснащается 3,8-литровым двигателем V6, выдающим 570 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Мотор работает в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный. Но независимо от характеристик Nissan GT-R является довольно щедрым подарком. Например, в США его стоимость начинается от 99 990 долларов. В салонах российских дилеров Nissan цены на GT-R стартуют от 7 499 000 рублей. Тем не менее, нынешний спорткар стал вторым GT-R, который Nissan подарил японской полиции. Автомобиль предыдущего поколения на протяжении многих лет патрулировать дороги страны и, по свидетельству очевидцев, продолжается это делать и сейчас (см. видео ниже).
2018-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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