27 октября 2017, 17:09

Nissan и Datsun в лизинг стали доступнее

Nissan улучшила условия лизинга для корпоративных клиентов. Отныне процентные ставки по фирменным программам автопроизводителя снижены на 2%. При этом приобрести можно весь модельный ряд Nissan и Datsun.
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Срок программы - от 12 до 60 месяцев с первоначальным взносом от 10% до 49%. В том числе, клиенты могут воспользоваться программой 0% удорожания при авансе от 30% сроком на 1 год.

Таким образом, ежемесячный платеж на городской кроссовер Qashqai составит 13 300 рублей, а на внедорожник X-Trail - 16 950 рублей. Для седана Datsun on-DO  - 6 400 рублей.

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Nissan и Datsun в лизинг стали доступнее
Срок программы - от 12 до 60 месяцев с первоначальным взносом от 10% до 49%. В том числе, клиенты могут воспользоваться программой 0% удорожания при авансе от 30% сроком на 1 год.Таким образом, ежемесячный платеж на городской кроссовер Qashqai составит 13 300 рублей, а на внедорожник X-Trail - 16 950 рублей. Для седана Datsun on-DO  - 6 400 рублей.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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