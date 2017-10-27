27 октября 2017, 17:09
Nissan и Datsun в лизинг стали доступнее
Nissan улучшила условия лизинга для корпоративных клиентов. Отныне процентные ставки по фирменным программам автопроизводителя снижены на 2%. При этом приобрести можно весь модельный ряд Nissan и Datsun.
Срок программы - от 12 до 60 месяцев с первоначальным взносом от 10% до 49%. В том числе, клиенты могут воспользоваться программой 0% удорожания при авансе от 30% сроком на 1 год.
Таким образом, ежемесячный платеж на городской кроссовер Qashqai составит 13 300 рублей, а на внедорожник X-Trail - 16 950 рублей. Для седана Datsun on-DO - 6 400 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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Да ладно, как по мне, то у nissan np300 достаточно места и комфорта в салон. Конечно, с топовыми марками по комфорту не сравнится, но тем не менее внутри этого автомобиля достаточно комфортно и хватает места для того, чтобы удобно разместить 4-5 человек. Плюс автомобиль достаточно мощный, но в тоже время ...
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