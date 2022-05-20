Nissan и Mitsubishi показали новых близнецов: фото и подробности

Ранее мы писали 6 самых популярных японских автомобилей в России Японские автомобили ценят за их надежность, стильный дизайн и невысокую относительно европейских автомобилей ... Читать далее

Обе новинки – чистые электрокары, оснащенные электромотором MM48, известным по гибридному Nissan Note e-Power 4WD, в котором используется для привода задней оси. Однако в случае с кей-карами 64-сильный агрегат приводит в движение переднюю ось. Максимальный крутящий момент в 195 Нм достигается в диапазоне до 2 302 об/мин. Емкости тяговой литий-ионной батареи (20 кВт-ч) должно хватать на 180 километров без подзарядки.

Габариты кей-каров максимально допустимые для данного сегмента: длина – 3 395 мм, ширина – 1 475 мм, высота – 1 655 мм, колесная база – 2 495 мм. Радиус разворота – менее 5 метров. Распределение веса между осями – 56 к 44. В салоне 7,0-дюймовая цифровая панель приборов, и 9,0-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Оба автомобиля полностью унифицированы в техническом плане и отличаются лишь дизайном передней части и кормы, а также колесами и палитрой оттенков кузова. Кей-кар Nissan стоит 2,3 млн иен (порядка 1,1 млн рублей), а Mitsubishi – 2,4 млн иен (1,2 млн рублей).

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