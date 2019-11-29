29 ноября 2019, 08:38
Nissan инвестирует 300 млн долларов в модернизацию производства
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Компания Nissan готовится вывести производство на новый уровень. На ее заводах, расположенных по всему миру, внедрят новейшие технологические решения, повышающие эффективность производства и позволяющие адаптировать конвейер под выпуск электрифицированных, интеллектуальных и подключаемых автомобилей.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
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В частности, инженеры Научно-исследовательского центра Nissan разработали универсальную систему установки силового агрегата. Она представляет собой автоматизированную паллету, которая быстро и точно устанавливает двигатель в автомобиль. Сложный и ответственный процесс доверили электронике. Система способна выполнять работу с точностью до миллиметра и отличается высокой универсальностью. Одну и ту же паллету можно использоваться для установки трех типов силовых агрегатов (с двигателями внутреннего сгорания, e-POWER и для электромобилей) – всего до 27 комбинаций различных модулей.
На заводах повысят уровень автоматизации. Часть работ, которые раньше могли выполнять только специально обученные сотрудники, передадут роботам. Например, автоматы будут наносить пастообразные герметики на швы и стыки кузова, чтобы через них не проходила влага. Несмотря на кажущуюся простоту, работа требует большой точности и сноровки. Но инженеры Nissan обучили роботов повторять точные движения и жесты высококвалифицированных рабочих, используемые ими для разравнивания и финишной обработки герметика. Машины могут обрабатывать самые сложные стыковые соединения и варьировать давление, прикладываемое на каждом этапе.
Устанавливать обивку потолка и крепить ее к внутренней части крыши кузова также доверят роботам. Раньше этот тяжелый процесс требовал от рабочих больших физических усилий. Автоматы будут выполнять задачу быстрее и не менее качественно, а люди смогут сосредоточиться на других, более значимых этапах сборки.
Еще один блок инноваций связан с окраской. Специалисты Nissan разработали новые водорастворимые краски, которые не требуют высокой температуры. Теперь металлический кузов и пластиковые бамперы можно окрашивать одновременно. А специальные окрасочные камеры позволят собрать всю неиспользованную краску и применять ее в других производственных процессах. Оптимизация процесса сделает его более экологически чистым. В частности, при окраске по новой технологии выделяется на 25% меньше углекислого газа.
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