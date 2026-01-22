Электрический Juke удивил формами — что скрывает новый кроссовер?

Nissan Juke EV 2026: цифровой дебют и неожиданный дизайн в стиле Hyper Punk

Nissan готовит к выходу Juke EV 2026 года. Первые цифровые изображения уже вызвали споры. Дизайн вдохновлен концептом Hyper Punk. Ожидается платформа от Leaf. Подробности держатся в секрете.

Nissan готовит к выходу Juke EV 2026 года. Первые цифровые изображения уже вызвали споры. Дизайн вдохновлен концептом Hyper Punk. Ожидается платформа от Leaf. Подробности держатся в секрете.

В автомобильном мире редко случаются такие моменты, когда новый электрокар вызывает одновременно удивление и недоумение. Но именно так можно описать ответы на свежие цифровые рендеры Nissan Juke EV 2026 года. Машина, которую уже не раз замечали на тестах, наконец-то предстала без камуфляжа - пусть пока и в виртуальном виде.

Автор этих изображений - известный мастер цифровых иллюстраций, который славится реалистичностью своих работ. На этот раз он взял за основу последние шпионские снимки, и результат получился весьма спорным. Новый Juke EV выглядит так, будто его вырезали из цельного куска мыла: острые границы, необычные линии, смелые формы. Впрочем, кто-то ждал от Juke чего-то обычного?

Вдохновение для экстерьера явно черпало из концепта Hyper Punk, который Nissan представил более двух лет назад. Именно здесь перекочевали странные, ломаные линии и футуристические детали. Передняя часть кроссовера имеет необычную светодиодную оптику и воздухозаборники в бампере. Нижняя часть кузова получила черные глянцевые накладки, которые контрастируют с ярко-красной краской. Крыша, стойки и зеркала - тоже выполнены в черном цвете, что способствует агрессии автомобиля.

Сзади Juke EV не менее экстравагантен: светодиодные фонари соединяют светящуюся полоску над эмблемой Nissan, массивный спойлер и «утиный хвост» придают силуэту спортивность. В глаза бросается массивный диффузор с большими отражателями по бокам. Задние стойки настолько широки, что обзор назад явно будет не лучшим. Передние ручки дверей спрятаны, а задние встроенные в отделку — решение, которое уже стало фирменным для Juke.

Колеса на рендерах выглядят слишком футуристично, словно купол в их серийном воплощении. Но, как ни странно, именно такие диски были замечены на последних прототипах. Так что, возможно, Nissan действительно рискнет и оставит их в окончательной версии.

Техническая часть пока окутана тайной. Известно лишь, что Juke EV построят на платформе AmpR Medium, которую уже используют Leaf, Ariya, Alpine A390, Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech и Mitsubishi Eclipse Cross. О характеристиках силовой установки информации нет, но логично ожидать, что многое будет позаимствовано у нового Leaf, который тоже стал выше и крупнее.

Производство Juke планирует наладить на британском заводе в Сандерленде, где уже собирают Leaf. Официальная премьера намечена до конца года, а в продажу новинка поступит в 2026-м. Останется ли столь смелый дизайн в серийной версии - вопрос открытый. Но уже сейчас ясно: равнодушных к этому кроссоверу не будет.