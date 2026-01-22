Электрический Juke удивил формами — что скрывает новый кроссовер?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 05:36

Nissan Juke EV 2026: цифровой дебют и неожиданный дизайн в стиле Hyper Punk

Nissan Juke EV 2026: цифровой дебют и неожиданный дизайн в стиле Hyper Punk

Электрический Juke удивил формами — что скрывает новый кроссовер?

Nissan Juke EV 2026: цифровой дебют и неожиданный дизайн в стиле Hyper Punk

Nissan готовит к выходу Juke EV 2026 года. Первые цифровые изображения уже вызвали споры. Дизайн вдохновлен концептом Hyper Punk. Ожидается платформа от Leaf. Подробности держатся в секрете.

Nissan готовит к выходу Juke EV 2026 года. Первые цифровые изображения уже вызвали споры. Дизайн вдохновлен концептом Hyper Punk. Ожидается платформа от Leaf. Подробности держатся в секрете.

В автомобильном мире редко случаются такие моменты, когда новый электрокар вызывает одновременно удивление и недоумение. Но именно так можно описать ответы на свежие цифровые рендеры Nissan Juke EV 2026 года. Машина, которую уже не раз замечали на тестах, наконец-то предстала без камуфляжа - пусть пока и в виртуальном виде.

Автор этих изображений - известный мастер цифровых иллюстраций, который славится реалистичностью своих работ. На этот раз он взял за основу последние шпионские снимки, и результат получился весьма спорным. Новый Juke EV выглядит так, будто его вырезали из цельного куска мыла: острые границы, необычные линии, смелые формы. Впрочем, кто-то ждал от Juke чего-то обычного?

Вдохновение для экстерьера явно черпало из концепта Hyper Punk, который Nissan представил более двух лет назад. Именно здесь перекочевали странные, ломаные линии и футуристические детали. Передняя часть кроссовера имеет необычную светодиодную оптику и воздухозаборники в бампере. Нижняя часть кузова получила черные глянцевые накладки, которые контрастируют с ярко-красной краской. Крыша, стойки и зеркала - тоже выполнены в черном цвете, что способствует агрессии автомобиля.

Сзади Juke EV не менее экстравагантен: светодиодные фонари соединяют светящуюся полоску над эмблемой Nissan, массивный спойлер и «утиный хвост» придают силуэту спортивность. В глаза бросается массивный диффузор с большими отражателями по бокам. Задние стойки настолько широки, что обзор назад явно будет не лучшим. Передние ручки дверей спрятаны, а задние встроенные в отделку — решение, которое уже стало фирменным для Juke.

Колеса на рендерах выглядят слишком футуристично, словно купол в их серийном воплощении. Но, как ни странно, именно такие диски были замечены на последних прототипах. Так что, возможно, Nissan действительно рискнет и оставит их в окончательной версии.

Техническая часть пока окутана тайной. Известно лишь, что Juke EV построят на платформе AmpR Medium, которую уже используют Leaf, Ariya, Alpine A390, Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech и Mitsubishi Eclipse Cross. О характеристиках силовой установки информации нет, но логично ожидать, что многое будет позаимствовано у нового Leaf, который тоже стал выше и крупнее.

Производство Juke планирует наладить на британском заводе в Сандерленде, где уже собирают Leaf. Официальная премьера намечена до конца года, а в продажу новинка поступит в 2026-м. Останется ли столь смелый дизайн в серийной версии - вопрос открытый. Но уже сейчас ясно: равнодушных к этому кроссоверу не будет.

Упомянутые модели: Nissan Juke (от 1 220 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Калужская область Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться