Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

12 февраля 2026, 10:34

Свежие рендеры раскрыли детали экстремального облика и технических новшеств будущего Nissan Juke

Вышли новые изображения Nissan Juke: кроссовер снова удивит необычным внешним видом и технологическими переменами. Почему производитель не отказывается от спорного стиля, и что ждет покупателей в ближайшие годы - разбираемся подробно.

Несмотря на неоднозначную репутацию, кроссовер Nissan Juke всегда был символом смелости и нестандартного подхода в дизайне. Теперь, когда появились официальные изображения предсерийного автомобиля нового поколения, становится ясно - производитель не собирается идти на компромиссы и вновь готов удивлять публику.

Внешность будущего Juke сразу бросается в глаза: привычные округлые формы уступили место резким, угловатым линиям, которые проходят по всему кузову. Передняя часть автомобиля теперь выглядит еще более вызывающе - вместо узнаваемых круглых фар появились многоугольные светодиодные элементы, расположенные ниже обычного. Такое решение наверняка вызовет бурю обсуждений среди поклонников марки и тех, кто всегда относился к Juke с недоверием.

Задняя часть кроссовера также претерпела значительные изменения. Дизайнеры отказались от плавных переходов, сделав акцент на геометрии и контрастах. Это не просто попытка выделиться - Nissan явно делает ставку на молодежную аудиторию и тех, кто устал от однообразия на дорогах. Впрочем, подобная смелость может отпугнуть консервативных покупателей, привыкших к более спокойным формам.

Техническая сторона тоже не осталась без внимания. Новый Juke, по предварительным данным, будет доступен как в виде подключаемого гибрида e-Power, так и в полностью электрической версии. Для полного привода производитель использует систему e-4ORCE, уже зарекомендовавшую себя на других моделях бренда. Это значит, что кроссовер станет не только ярким, но и технологически продвинутым, что особенно важно на фоне растущей конкуренции среди городских SUV.

Пока точные сроки выхода новинки не объявлены, но эксперты сходятся во мнении: мировая премьера состоится не раньше конца 2026 года, а первые продажи стартуют в Европе. Позже Juke появится и на японском рынке. Ожидается, что ценник будет варьироваться от 3,5 до 4,5 миллионов иен, что в пересчете на рубли составляет примерно 1,8–2,3 миллиона. Для российского рынка это может стать интересным предложением, особенно если учесть, что конкуренты в этом сегменте не спешат радикально менять свои модели.

В целом, новый Nissan Juke - это вызов привычным представлениям о городских кроссоверах. Производитель не боится идти против течения, предлагая покупателям нечто действительно необычное. Останется ли такой подход успешным - покажет время, но уже сейчас ясно: равнодушных к этой новинке точно не будет.

Упомянутые модели: Nissan Juke (от 1 220 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Похожие материалы Ниссан

