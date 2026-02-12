Свежие рендеры раскрыли детали экстремального облика и технических новшеств будущего Nissan Juke

12 февраля 2026, 10:34
Nissan Juke нового поколения удивит смелым дизайном и неожиданными решениями
Вышли новые изображения Nissan Juke: кроссовер снова удивит необычным внешним видом и технологическими переменами. Почему производитель не отказывается от спорного стиля, и что ждет покупателей в ближайшие годы - разбираемся подробно.
Несмотря на неоднозначную репутацию, кроссовер Nissan Juke всегда был символом смелости и нестандартного подхода в дизайне. Теперь, когда появились официальные изображения предсерийного автомобиля нового поколения, становится ясно - производитель не собирается идти на компромиссы и вновь готов удивлять публику.
Внешность будущего Juke сразу бросается в глаза: привычные округлые формы уступили место резким, угловатым линиям, которые проходят по всему кузову. Передняя часть автомобиля теперь выглядит еще более вызывающе - вместо узнаваемых круглых фар появились многоугольные светодиодные элементы, расположенные ниже обычного. Такое решение наверняка вызовет бурю обсуждений среди поклонников марки и тех, кто всегда относился к Juke с недоверием.
Задняя часть кроссовера также претерпела значительные изменения. Дизайнеры отказались от плавных переходов, сделав акцент на геометрии и контрастах. Это не просто попытка выделиться - Nissan явно делает ставку на молодежную аудиторию и тех, кто устал от однообразия на дорогах. Впрочем, подобная смелость может отпугнуть консервативных покупателей, привыкших к более спокойным формам.
Техническая сторона тоже не осталась без внимания. Новый Juke, по предварительным данным, будет доступен как в виде подключаемого гибрида e-Power, так и в полностью электрической версии. Для полного привода производитель использует систему e-4ORCE, уже зарекомендовавшую себя на других моделях бренда. Это значит, что кроссовер станет не только ярким, но и технологически продвинутым, что особенно важно на фоне растущей конкуренции среди городских SUV.
Пока точные сроки выхода новинки не объявлены, но эксперты сходятся во мнении: мировая премьера состоится не раньше конца 2026 года, а первые продажи стартуют в Европе. Позже Juke появится и на японском рынке. Ожидается, что ценник будет варьироваться от 3,5 до 4,5 миллионов иен, что в пересчете на рубли составляет примерно 1,8–2,3 миллиона. Для российского рынка это может стать интересным предложением, особенно если учесть, что конкуренты в этом сегменте не спешат радикально менять свои модели.
В целом, новый Nissan Juke - это вызов привычным представлениям о городских кроссоверах. Производитель не боится идти против течения, предлагая покупателям нечто действительно необычное. Останется ли такой подход успешным - покажет время, но уже сейчас ясно: равнодушных к этой новинке точно не будет.
Похожие материалы Ниссан
22.01.2026, 05:36
Nissan Juke EV 2026: цифровой дебют и неожиданный дизайн в стиле Hyper Punk
Nissan готовит к выходу Juke EV 2026 года. Первые цифровые изображения уже вызвали споры. Дизайн вдохновлен концептом Hyper Punk. Ожидается платформа от Leaf. Подробности держатся в секрете.Читать далее
07.01.2026, 14:57
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Пять лет назад битва за рынок компактных кроссоверов бушевала не на жизнь, а на смерть. Сегодня на вторичном рынке остались только выжившие. Кто из некитайских SUV-B по-прежнему достоин внимания — и сколько стоят сейчас?Читать далее
17.12.2025, 15:06
Новый Nissan Juke 2027 удивил необычным дизайном и намекает на электрификацию
Nissan готовит к выпуску Juke 2027 года с ярким и необычным обликом. Модель обещает стать полностью электрической. Внешность вдохновлена последними трендами бренда и цифровым искусством. Ожидается множество сюрпризов в дизайне и технологиях.Читать далее
10.12.2025, 15:33
Новый Nissan Juke EV 2027 года удивит дизайном и технологиями Leaf
Nissan готовит к выпуску новое поколение Juke EV. Кроссовер удивит смелым дизайном и технологиями от Leaf. Производство стартует уже в следующем году. Внешность новинки обещает быть самой эксцентричной в классе. Подробности о необычном электрокаре держатся в секрете.Читать далее
11.11.2025, 15:31
Новый Nissan Juke EV: первые фото электрической версии до официальной премьеры
Nissan завершает работу над третьим поколением Juke. Ожидается, что модель получит электрическую версию. Подробности о новинке держатся в секрете. Появились первые снимки тестового прототипа. Официальная премьера состоится совсем скоро.Читать далее
29.10.2025, 12:26
В России выставили на продажу Nissan Juke в состоянии нового автомобиля
В России нашли уникальный автомобиль. Это японский кроссовер Nissan Juke. Машина почти не имеет пробега. Она простояла в гараже 14 лет. Теперь ее продают по интересной цене. Состояние автомобиля просто поражает воображение.Читать далее
04.08.2025, 21:03
2026 Nissan Juke: новый взгляд на эксцентричный кроссовер в эпоху электромобилей
Nissan готовит третье поколение Juke: электромобиль с дерзким дизайном, вдохновленным концептом Hyper Punk. Что ждет культовый кроссовер в 2026 году? Подробности о будущем модели и планах компании — в нашем материале.Читать далее
22.05.2025, 14:28
В Иркутске продают свадебную карету. По документам это Nissan Juke
В Иркутске на одном из популярных автомобильных сайтов появилось необычное объявление — на продажу выставлен Nissan Juke 2011 года, который десять лет назад стал полноценным участником свадебного бизнеса. Кроссовер перекрасили в белый цвет и передали в стилизованную свадебную карету.Читать далее
09.10.2023, 16:23
Американские туристки упорно ехали по навигатору и загнали Nissan Juke в каменный капкан
В Сети можно встретить множество историй о том, чем может обернуться слепое следование указаниям навигатора. Недавно в патовой ситуации оказались две американские туристки на Nissan Juke, которые упорно пытались протиснуться по пешеходной дорожке.Читать далее
24.11.2022, 12:58
Как Nissan Juke оказался на национальной валюте Камбоджи
Обычно на банкноты помещают важных государственных деятелей, известные достопримечательности или национальные символы. На купюре в 500 камбоджийских риелей решили изобразить Nissan Juke.Читать далее
