«Ни ржавчины, ни замены АКБ за 12 лет»: история владения Nissan Juke с вариатором

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 августа 2026, 23:01

Nissan Juke с пробегом 86 000 км: 12 лет без коррозии и крупных ремонтов

Nissan Juke с пробегом 86 000 км: 12 лет без коррозии и крупных ремонтов

«Ни ржавчины, ни замены АКБ за 12 лет»: история владения Nissan Juke с вариатором

Nissan Juke с пробегом 86 000 км: 12 лет без коррозии и крупных ремонтов

Владелец Nissan Juke делится опытом эксплуатации кроссовера за 12 лет: отсутствие ржавчины, минимальные вложения в обслуживание и детали, которые могут быть важны для тех, кто выбирает этот автомобиль на рынке подержанных авто.

Владелец Nissan Juke делится опытом эксплуатации кроссовера за 12 лет: отсутствие ржавчины, минимальные вложения в обслуживание и детали, которые могут быть важны для тех, кто выбирает этот автомобиль на рынке подержанных авто.

Истории долгой эксплуатации автомобилей без серьезных проблем встречаются нечасто, особенно когда речь идет о кроссоверах с вариатором. Но Nissan Juke с пробегом 86 000 км и возрастом 12 лет, исключение. Владелец отмечает отсутствие ржавчины и серьезных поломок, что для российского рынка подержанных машин выглядит как фантастика.

Переход на Nissan после отечественного ВАЗ-2109 стал для владельца настоящим открытием: тишина в салоне, отсутствие скрипов и автоматическая коробка сделали поездку комфортнее. После Qashqai выбор пал на Juke — главным критерием был высокий уровень комфорта и простота обслуживания. Бюджет ограничивал выбор, поэтому рестайлинговый Juke с мотором 1.6 и вариатором в комплектации XE подходил.

За годы эксплуатации автомобиль не доставил серьезных хлопот. Владелец отмечает, что Juke удобен для поездок на дачу: клиренс позволяет не переживать за пороги, а компактные размеры не мешают в городе. Средний расход топлива — 8,5 литра на 100 км, что для кроссовера с вариатором считается приемлемым показателем.

Обслуживание свелось к стандартным процедурам: замена масла, фильтров, свечей, тормозных колодок и дисков. Из крупных работ - замена опор двигателя, сайлентблоков и петель водительской двери. Все расходы фиксированы, и даже с учетом роста цен на запчасти, итоговые суммы не выглядят пугающе. Примечательно, что за 12 лет не потребовалась замена аккумулятора - редкий случай для современного авто.

Владелец утверждает, что коррозия кузова отсутствует, но авто хранился в гараже и редко использовался зимой. Такой подход к уходу за машиной может значительно продлить срок службы даже бюджетных моделей. 

На рынке подержанных автомобилей Juke отличается сочетанием простоты, надежности и низких затрат на обслуживание. 

Упомянутые модели: Nissan Juke (от 1 220 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Китай против Японии: битва за сердце байкера — кто побеждает в 2026 году?
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Краснодар Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться