«Ни ржавчины, ни замены АКБ за 12 лет»: история владения Nissan Juke с вариатором

Nissan Juke с пробегом 86 000 км: 12 лет без коррозии и крупных ремонтов

Владелец Nissan Juke делится опытом эксплуатации кроссовера за 12 лет: отсутствие ржавчины, минимальные вложения в обслуживание и детали, которые могут быть важны для тех, кто выбирает этот автомобиль на рынке подержанных авто.

Владелец Nissan Juke делится опытом эксплуатации кроссовера за 12 лет: отсутствие ржавчины, минимальные вложения в обслуживание и детали, которые могут быть важны для тех, кто выбирает этот автомобиль на рынке подержанных авто.

Истории долгой эксплуатации автомобилей без серьезных проблем встречаются нечасто, особенно когда речь идет о кроссоверах с вариатором. Но Nissan Juke с пробегом 86 000 км и возрастом 12 лет, исключение. Владелец отмечает отсутствие ржавчины и серьезных поломок, что для российского рынка подержанных машин выглядит как фантастика.

Переход на Nissan после отечественного ВАЗ-2109 стал для владельца настоящим открытием: тишина в салоне, отсутствие скрипов и автоматическая коробка сделали поездку комфортнее. После Qashqai выбор пал на Juke — главным критерием был высокий уровень комфорта и простота обслуживания. Бюджет ограничивал выбор, поэтому рестайлинговый Juke с мотором 1.6 и вариатором в комплектации XE подходил.

За годы эксплуатации автомобиль не доставил серьезных хлопот. Владелец отмечает, что Juke удобен для поездок на дачу: клиренс позволяет не переживать за пороги, а компактные размеры не мешают в городе. Средний расход топлива — 8,5 литра на 100 км, что для кроссовера с вариатором считается приемлемым показателем.

Обслуживание свелось к стандартным процедурам: замена масла, фильтров, свечей, тормозных колодок и дисков. Из крупных работ - замена опор двигателя, сайлентблоков и петель водительской двери. Все расходы фиксированы, и даже с учетом роста цен на запчасти, итоговые суммы не выглядят пугающе. Примечательно, что за 12 лет не потребовалась замена аккумулятора - редкий случай для современного авто.

Владелец утверждает, что коррозия кузова отсутствует, но авто хранился в гараже и редко использовался зимой. Такой подход к уходу за машиной может значительно продлить срок службы даже бюджетных моделей.

На рынке подержанных автомобилей Juke отличается сочетанием простоты, надежности и низких затрат на обслуживание.