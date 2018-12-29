29 декабря 2018, 10:29

Nissan Juke вновь обзавелся гусеницами

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Компания Nissan четвертую зиму подряд в порядке эксперимента меняет колеса своих серийных моделей на гусеницы. В этом году примерить траки выпало на долю кроссовера Juke. Концепт привезут в январе на Токийский автосалон.
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  Nissan Juke вновь обзавелся гусеницами Nissan Juke Nissan Juke вновь обзавелся гусеницами Nissan Juke Nissan Juke вновь обзавелся гусеницами Nissan Juke Nissan Juke вновь обзавелся гусеницами Nissan Juke Nissan Juke вновь обзавелся гусеницами
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Компания Nissan продолжает эксперименты с гусеничными автомобилями. В прошлом году был представлен кроссовер ...
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Nissan Juke уже переобувался в гусеницы. В 2015 году первым экспериментальным автомобилем стал Juke Nismo RSnow. По сравнению с предшественником нынешний гусеничный Juke выглядит более брутально. Об изменениях в силовой установке информации нет. В 2015 году Juke оснастили 1,6-литровым бензиновым турбомотором, мощностью 218 сил и 280 Нм крутящего момента. По снегу гусеничный кроссовер мог ездить со скоростью до 100 км/ч.

Сейчас Nissan Juke получил расширенные колесные арки со специальными накладками, багажник с инструментами и дополнительные светодиодные лампы на крыше, защитные решетки на фарах головного света и двухцветную окраску кузова.

В 2016 году гусеницами обзавелись большой пикап Titan и кроссовер Rogue, известный в России как X-Trail. В 2017-ом на гусеницы поставили Nissan Pathfinder и Murano. В феврале 2018 года компания показала экспериментальный спорткар Nissan 370Zki, у которого гусеницы были вместо задних колес, а вместо передних – лыжи.

Дизайн и тюнинг Ниссан Жук
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Форум Nissan Juke
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Елизавета
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Nissan Juke вновь обзавелся гусеницами
{{material_122451}}Nissan Juke уже переобувался в гусеницы. В 2015 году первым экспериментальным автомобилем стал Juke Nismo RSnow. По сравнению с предшественником нынешний гусеничный Juke выглядит более брутально. Об изменениях в силовой установке информации нет. В 2015 году Juke оснастили 1,6-литровым бензиновым турбомотором, мощностью 218 сил и 280 Нм крутящего момента. По снегу гусеничный кроссовер мог ездить со скоростью до 100 км/ч.Сейчас Nissan Juke получил расширенные колесные арки со специальными накладками, багажник с инструментами и дополнительные светодиодные лампы на крыше, защитные решетки на фарах головного света и двухцветную окраску кузова.В 2016 году гусеницами обзавелись большой пикап Titan и кроссовер Rogue, известный в России как X-Trail. В 2017-ом на гусеницы поставили Nissan Pathfinder и Murano. В феврале 2018 года компания показала экспериментальный спорткар Nissan 370Zki, у которого гусеницы были вместо задних колес, а вместо передних – лыжи.
2018-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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