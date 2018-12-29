29 декабря 2018, 10:29
Nissan Juke вновь обзавелся гусеницами
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Компания Nissan четвертую зиму подряд в порядке эксперимента меняет колеса своих серийных моделей на гусеницы. В этом году примерить траки выпало на долю кроссовера Juke. Концепт привезут в январе на Токийский автосалон.
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Компания Nissan продолжает эксперименты с гусеничными автомобилями. В прошлом году был представлен кроссовер ...Читать далее
Сейчас Nissan Juke получил расширенные колесные арки со специальными накладками, багажник с инструментами и дополнительные светодиодные лампы на крыше, защитные решетки на фарах головного света и двухцветную окраску кузова.
В 2016 году гусеницами обзавелись большой пикап Titan и кроссовер Rogue, известный в России как X-Trail. В 2017-ом на гусеницы поставили Nissan Pathfinder и Murano. В феврале 2018 года компания показала экспериментальный спорткар Nissan 370Zki, у которого гусеницы были вместо задних колес, а вместо передних – лыжи.
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Отзывы по теме
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
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