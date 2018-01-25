Nissan Juke возвращается на рынок Казахстана
В наличие 9 цветовых решений, а также 4 комплекта персонализации: черный Tokyo Black, желтый San Diego Yellow, красный Detroit Red и белый London White, включающие в себя цветные декоративные элементы переднего и заднего бамперов, контрастную отделку внешних зеркал, окантовку фар и одну из трех доступных моделей 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков с цветными вставками. Интерьер салона имеет контрастную прострочку рулевого колеса и козырек панели приборов, яркую центральную консоль, накладки на ручки передних и задних дверей и дефлекторах воздуховодов, выполненных из износостойкого, экологически чистого материала.
Система динамического изменения настроек автомобиля (NDCS) с цветным многофункциональным дисплеем, доступная даже в базовой комплектации SE, хранит всю информацию о поездках, а также позволяет менять режим работы коробки и двигателя. СВ оснащение входят климат-контроль, круиз-контроль с ограничением скорости и управлением на руле, система пассивной безопасности в виде фронтальных и боковых подушек, а также передних и задних шторок, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски «Sport».
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