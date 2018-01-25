25 января 2018, 14:08

Nissan Juke возвращается на рынок Казахстана

В Казахстане стартовали продажи городского кроссовера Nissan Juke. Автомобиль доступен в пяти возможных комплектациях, цена которого стартует от 7 364 000 тенге.
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Nissan Juke
Выпускается с 2010 г.
Отзывов: 3
В 2017 году на автомобильном рынке Казахстана, продемонстрировавшем почти 6% рост после затяжного спада, сложилась благоприятная ситуация, которая позволила Nissan расширить уже представленный у дилеров модельный ряд кроссовером Juke.

В наличие 9 цветовых решений, а также 4 комплекта персонализации: черный Tokyo Black, желтый San Diego Yellow, красный Detroit Red и белый London White, включающие в себя цветные декоративные элементы переднего и заднего бамперов, контрастную отделку внешних зеркал, окантовку фар и одну из трех доступных моделей 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков с цветными вставками. Интерьер салона имеет контрастную прострочку рулевого колеса и козырек панели приборов, яркую центральную консоль, накладки на ручки передних и задних дверей и дефлекторах воздуховодов, выполненных из износостойкого, экологически чистого материала.

Система динамического изменения настроек автомобиля (NDCS) с цветным многофункциональным дисплеем, доступная даже в базовой комплектации SE, хранит всю информацию о поездках, а также позволяет менять режим работы коробки и двигателя. СВ оснащение входят климат-контроль, круиз-контроль с ограничением скорости и управлением на руле, система пассивной безопасности в виде фронтальных и боковых подушек, а также передних и задних шторок, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски «Sport».

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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
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Елизавета
Nissan сделал Juke из бумаги
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Dan
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Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Nissan Juke возвращается на рынок Казахстана
{{model_3006}} В 2017 году на автомобильном рынке Казахстана, продемонстрировавшем почти 6% рост после затяжного спада, сложилась благоприятная ситуация, которая позволила Nissan расширить уже представленный у дилеров модельный ряд кроссовером Juke.В наличие 9 цветовых решений, а также 4 комплекта персонализации: черный Tokyo Black, желтый San Diego Yellow, красный Detroit Red и белый London White, включающие в себя цветные декоративные элементы переднего и заднего бамперов, контрастную отделку внешних зеркал, окантовку фар и одну из трех доступных моделей 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков с цветными вставками. Интерьер салона имеет контрастную прострочку рулевого колеса и козырек панели приборов, яркую центральную консоль, накладки на ручки передних и задних дверей и дефлекторах воздуховодов, выполненных из износостойкого, экологически чистого материала. Система динамического изменения настроек автомобиля (NDCS) с цветным многофункциональным дисплеем, доступная даже в базовой комплектации SE, хранит всю информацию о поездках, а также позволяет менять режим работы коробки и двигателя. СВ оснащение входят климат-контроль, круиз-контроль с ограничением скорости и управлением на руле, система пассивной безопасности в виде фронтальных и боковых подушек, а также передних и задних шторок, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски «Sport».
2018-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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