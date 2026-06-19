От 1,4 млн рублей за гибридный кроссовер: в Японии стартовали продажи Nissan Kicks второго поколения

Nissan Kicks второго поколения: гибридная новинка для Японии с e-Power

Nissan представил обновленный Kicks для Японии: теперь только гибрид, новая силовая установка и свежий дизайн. Модель уже вызвала интерес у экспертов и покупателей. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот кроссовер, какие особенности отличают его от других и что изменилось в сравнении с прошлым поколением - разбираемся подробно.

Nissan представил обновленный Kicks для Японии: теперь только гибрид, новая силовая установка и свежий дизайн. Модель уже вызвала интерес у экспертов и покупателей. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот кроссовер, какие особенности отличают его от других и что изменилось в сравнении с прошлым поколением - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о запуске второго поколения Nissan Kicks на японском рынке может оказаться особенно интересной: модель демонстрирует, как глобальные тренды в автомобилестроении влияют на привычные форматы городских кроссоверов. В условиях, когда гибридные технологии становятся все более востребованными, появление Kicks с системой e-Power - это не просто очередная новинка, а показатель направления развития массовых автомобилей.

Японская версия Kicks внешне почти не отличается от североамериканского Kicks P16, который дебютировал весной 2024 года. Однако для внутреннего рынка Японии производитель сделал ставку исключительно на последовательный гибрид. Внешний облик модели выделяется покатой линией крыши, выразительным горизонтальным ребром на боковинах и Г-образными фарами. Крыша выполнена в контрастном цвете, что добавляет автомобилю индивидуальности и подчеркивает его городской характер.

Главная техническая особенность - гибридная система e-Power, где бензиновый мотор HR14DDe объемом 1,4 литра работает только на подзарядку батареи, а движение обеспечивает электромотор. Вся силовая установка собрана в компактном блоке «5 в 1»: тяговый мотор, генератор, инвертор и два редуктора объединены для экономии пространства. Это решение позволило увеличить полезный объем салона, что особенно важно для компактных кроссоверов.

Покупателям в Японии доступен как переднеприводный, так и полноприводный вариант. В первом случае мощность электромотора составляет 105 кВт (143 л.с.) и 315 Нм крутящего момента. Для полного привода предусмотрен дополнительный электродвигатель на задней оси мощностью 50 кВт (68 л.с.), реализованный через систему e-4orce. Габариты автомобиля: длина - 4365 мм, ширина - 1800 мм, высота - 1615 мм, колесная база - 2655 мм, клиренс - 170 мм. Стартовая цена - от 2 999 700 иен, что примерно соответствует 1,4 млн рублей.

Интересно, что Nissan активно ускоряет темпы разработки новых моделей, внедряя современные технологии и сокращая сроки вывода на рынок. Как отмечают эксперты, компания использует опыт китайских партнеров и искусственный интеллект, чтобы быстрее реагировать на запросы покупателей. Подробнее о стратегических изменениях в подходе Nissan можно узнать в материале о новых темпах разработки моделей Nissan.

В контексте японского рынка ставка на гибриды выглядит логичной: строгие экологические нормы и высокая конкуренция среди городских кроссоверов требуют инновационных решений. Последовательный гибрид e-Power позволяет снизить расход топлива и выбросы, сохраняя при этом привычную динамику и простоту эксплуатации. Для сравнения, большинство конкурентов в этом сегменте предлагают либо классические ДВС, либо более дорогие plug-in-гибриды. Таким образом, новый Kicks может стать привлекательным вариантом для тех, кто ищет баланс между экономичностью, современными технологиями и доступной ценой.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Nissan Kicks второго поколения пока не планируется к официальным поставкам в Россию, однако интерес к гибридным технологиям среди российских покупателей стабильно растет. Система e-Power уже зарекомендовала себя на других моделях бренда, а компактные размеры и увеличенный салон делают новинку удобной для городской эксплуатации. Если тенденция сохранится, подобные решения могут появиться и на других рынках, включая страны СНГ.