Что грозит владельцам подержанных Nissan Leaf: мало кто знает о скрытых рисках и особенностях эксплуатации

Nissan Leaf на вторичном рынке: плюсы и минусы популярного электрокара

Nissan Leaf стал самым массовым электромобилем в России, но покупка подержанного экземпляра таит немало подводных камней. Разбираемся, на что обратить внимание при выборе, какие плюсы и минусы скрывает этот хэтчбек, и почему ресурс батареи не всегда оправдывает ожидания.

Пятидверный Nissan Leaf, построенный на базе платформы Tiida, официально в России не продается, но на дорогах страны их уже около 9 тысяч. Это более 80% всех зарегистрированных электромобилей. За годы производства модель неоднократно дорабатывали: например, в 2013 году зарядный блок выступал из багажника под капотом, что было неудобно. Кроме того, появились версии с батареями разной емкости - 24, 30 и 40 кВт·ч. Однако заявленный запас хода на 175, 200 и 250 км - это лабораторные показатели, актуальные только для теплого времени года.

Основные преимущества Leaf – это практически неубиваемый электромотор, отсутствие необходимости в регулярном обслуживании и минимальные расходы на «топливо». Здесь нет ни ремней ГРМ, ни фильтров, ни свечей, ни сальников - по сути, нечему ломаться. Динамика тоже радует: разгон уверенный, мгновенный отклик на педаль газа.

Фото: Jakob Härter / ru.wikipedia.org

Но есть и обратная сторона. Реальный запас хода часто не дотягивает до паспортных показателей, особенно зимой. Быстрых зарядных устройств в стране по-прежнему мало, зарядка от обычной розетки занимает долгие часы. Вдобавок, у Leaf нет штатной запаски и даже ниши для нее, а шумоизоляция оставляет желать лучшего - при движении слышно буквально все, что происходит снаружи и под днищем. Еще один нюанс - возникновение остаточного пробега на приборной панели меняется скачкообразно, что сбивает с толку. Клиренс размером 156 мм тоже не всегда подходит для российских дорог.

Технические особенности и ресурс

В Leaf использованы трехфазные синхронные электродвигатели: EM61 (модель ZEO) и EM57 (AZEO, с 2013 года). Мощность у обоих — 109 л.с., а у EM57 выше крутящий момент — 320 против 280 Н·м. Эти моторы не требуют обслуживания, а их ресурс составляет миллион километров.

Высоковольтная батарея ежегодно теряет примерно 2% емкости, то есть за 10 лет потери составляют около 20%. Соответственно, это сказывается на запасе хода. Считается, что батарея служит 15–20 лет, но многое зависит от условий эксплуатации. Холод она переносит лучше, чем жару, штатную зарядку осуществлять до 100% нежелательно, лучше держать уровень в пределах 80–90%. Обслуживание сводится к проверке проводки, разъемам и диагностике электроники. При необходимости можно заменить аккумуляторную батарею, но такие работы доступны только в крупных городах, где есть специализированные сервисы.

Оценить состояние батареи можно по шкале SoH (состояние работоспособности) на приборной панели.

Трансмиссия и эксплуатационные особенности

Вместо классической коробки передач у Leaf установлен одноступенчатый редуктор. Масло в нем по регламенту меняют раз в 200 тысяч километров, но опытные владельцы советуют делать это в четыре раза чаще и ежегодно проверять уровень.

Подвеска у Leaf обычная, но слабая демонстрация шаровых опор, которые могут выйти из строя раньше срока. За то тормозные колодки и диски проходят до 100 тысяч километров - часть нагрузки берет на себя система рекуперации энергии при торможении.

В предыдущих версиях использовалась «водяная» печь, которая начинала греться только после прогрева двигателя. В более свежих модификациях AZEO ее заменили на электрические нагреватели — они работают эффективно, но быстро разряжают батарею. Еще один момент: большинство праворульных машин не оснащены подогревом батарей и мощным зарядным модулем, тогда как у леворульных такие опции встречаются чаще. В любом случае, на рынке много битых и «утопленных» экземпляров, поэтому при покупке стоит быть особенно внимательным.

Безопасность и выбор на вторичном рынке

По результатам краш-тестов Euro NCAP 2012 года Leaf получил пять звезд: защита водителя и пассажира - 89%, ребенка - 83%, пешехода - 65%, системы безопасности - 84%.

На вторичном рынке часто встречается версия с батареями 30 кВт·ч - это лучший вариант по соотношению цены и характеристики. За те же деньги можно рассмотреть и традиционные модели, такие как Kia Ceed, Skoda Rapid, Opel Astra J или Renault Sandero Stepway, но у Leaf есть свои уникальные плюсы и минусы, которые стоит учитывать при выборе.