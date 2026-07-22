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Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 18:19

Nissan Leaf Nismo: спортивная версия для Японии без увеличения мощности

Nissan Leaf Nismo: спортивная версия для Японии без увеличения мощности

3,2 млн рублей за автомобиль с характером: чем удивил и разочаровал новый Nissan Leaf Nismo

Nissan Leaf Nismo: спортивная версия для Японии без увеличения мощности

Nissan представил Leaf Nismo - спортивную модификацию популярного электромобиля, но без прироста мощности. Модель уже доступна в Японии и вызывает интерес благодаря доработкам ходовой части и дизайна. Что изменилось, какие детали скрыты от глаз и почему это важно для рынка - разбираемся подробно.

Nissan представил Leaf Nismo - спортивную модификацию популярного электромобиля, но без прироста мощности. Модель уже доступна в Японии и вызывает интерес благодаря доработкам ходовой части и дизайна. Что изменилось, какие детали скрыты от глаз и почему это важно для рынка - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении Nissan Leaf Nismo может стать сигналом к переменам на рынке. Несмотря на то, что модель официально продается только в Японии, ее технические решения и подход к спортивным модификациям могут повлиять на будущие тенденции и в России. Leaf Nismo - это не просто очередная версия, а попытка сделать электромобиль более интересным для тех, кто ценит динамику и стиль, но не готов жертвовать практичностью.

Как сообщает Autonews, Nissan расширил линейку Leaf, добавив в нее спортивную модификацию Nismo. Внешность автомобиля заметно изменилась: передний бампер теперь украшен массивным сплиттером с фирменным «двойным лезвием» и яркими красными акцентами Arteria Magma, которые продолжаются на зеркалах и боковых накладках. Автомобиль комплектуется 19-дюймовыми легкосплавными дисками Enkei, а сзади установлен особый спойлер и переработанный бампер с красной линией. При этом Leaf Nismo не получил модные трехмерные голографические фонари, характерные для топовых версий, а использует более простые фары из базовой комплектации.

Интерьер выполнен в спортивном стиле: черно-красная гамма, матовая замша, синтетическая кожа, контрастная строчка и специальная графика на цифровой панели приборов. В салоне присутствуют эмблемы Nismo, а за доплату доступны спортивные кресла Recaro с электроприводом. Для кузова предложено четыре варианта окраски, включая двухцветные исполнения с черной крышей.

Технически Leaf Nismo представлен в двух версиях: B5 Nismo с батареей 53 кВт·ч и мощностью 174 л.с., а также B7 Nismo с батареей 75 кВт·ч и мощностью 214 л.с. Однако, несмотря на спортивный имидж, показатели мощности остались на уровне стандартных моделей. Главные изменения коснулись динамики: специальная настройка шасси Nismo, новые пружины и стабилизаторы, амортизаторы с поворотными клапанами, усиленные крепления подрамника, особая калибровка рулевого управления и высокопроизводительные шины Michelin Pilot Sport 5. Все это позволило сделать управление более острым и предсказуемым, а реакции на газ - заметно быстрее.

Модель оснащена только передним приводом, а система полного привода 4ORCE осталась прерогативой более дорогой Ariya Nismo. Электроника получила новый режим Nismo с более резким откликом на педаль акселератора и калиброванные подрулевые лепестки для усиленного рекуперативного торможения. Базовая версия B5 Nismo оценивается в 6 601 100 иен (примерно 3,2 млн рублей по курсу на июль 2026 года), а топовая B7 с креслами Recaro - в 7 227 000 иен (около 3,5 млн рублей).

Интересно, что на фоне выхода Leaf Nismo японские производители продолжают активно развивать электромобильный сегмент. Например, Mitsubishi недавно представил Eclipse Sportback EV, который по сути повторяет новый Leaf. А в США Nissan недавно столкнулся с масштабной отзывной кампанией внедорожников из-за ошибок на наклейках, что подчеркивает важность точности и внимания к деталям в современной автоиндустрии - подробности о причинах и последствиях этого решения.

Для справки: Nissan Leaf - один из самых массовых электромобилей в мире, а версия Nismo впервые делает акцент на спортивных настройках без увеличения мощности. Такой подход может стать новым трендом для производителей, которые ищут баланс между экологичностью и драйвом. Важно отметить, что Leaf Nismo - это не просто визуальный тюнинг, а комплексная работа над управляемостью и ощущениями за рулем. Для российского рынка подобные решения могут стать актуальными в ближайшие годы, особенно с учетом роста интереса к электромобилям и спортивным модификациям.

Упомянутые модели: Nissan Leaf
Упомянутые марки: Nissan
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