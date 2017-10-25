25 октября 2017, 16:50

Nissan Leaf «подрос» до электрического паркетника

Компания Nissan рассекретила на автосалоне в Токио концепт электрического кроссовера с именем IMX. Новинка построена на базе электрокара Leaf второй генерации. В будущем концепт-кар получит серийную версию.
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  Nissan Leaf «подрос» до электрического паркетника Nissan Leaf Nissan Leaf «подрос» до электрического паркетника
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Как сообщает руководитель отдела планирования Nissan Филипп Клейн, марка займет свое место в сегменте электрокроссоверов только через несколько лет. Поэтому ожидать выпуска новинки стоит не раньше 2019 года.

В состав силовой установки входят четыре электрических двигателя, по два на каждую ось. Суммарная отдача агрегатов составляет 423 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Привод предусмотрен полный. Емкости аккумуляторов достаточно для преодоления 600 км. По словам создателей, конструкция модели позволила разместить комплект батарей под полом, что снизило центр тяжести. Это решение положительным образом сказалось на управляемости паркетника.

В список оснащения новинки вошла технология Propilot. Когда она включена, рулевое колесо за ненадобностью убирается в приборную панель, а водитель может откинуть кресло для более удобного расположения. Салон получил вставки из дерева и мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, которая умеет «читать» жесты водителя и следит за его состоянием. Приборная панель содержит органические светодиодные элементы, которые транслируют изображения с боковых камер.

Также электрический беспилотник способен самостоятельно искать источник зарядки и возвращать излишки энергии в состоянии покоя. Эту энергию владелец может распределять для питания электроприборов домашней сети.

По прошлым сообщениям, электрический кроссовер будет представлен на рынке под именем Terra - такое название марка зарегистрировала в патентном ведомстве. Скорее всего, стоимость экологического паркетника будет стартовать с отметки 45 000 долларов.

Дизайн и тюнинг Нисан, Ниссан Леаф

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Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Nissan Leaf «подрос» до электрического паркетника
{{material_121405}}Как сообщает руководитель отдела планирования Nissan Филипп Клейн, марка займет свое место в сегменте электрокроссоверов только через несколько лет. Поэтому ожидать выпуска новинки стоит не раньше 2019 года.В состав силовой установки входят четыре электрических двигателя, по два на каждую ось. Суммарная отдача агрегатов составляет 423 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Привод предусмотрен полный. Емкости аккумуляторов достаточно для преодоления 600 км. По словам создателей, конструкция модели позволила разместить комплект батарей под полом, что снизило центр тяжести. Это решение положительным образом сказалось на управляемости паркетника.В список оснащения новинки вошла технология Propilot. Когда она включена, рулевое колесо за ненадобностью убирается в приборную панель, а водитель может откинуть кресло для более удобного расположения. Салон получил вставки из дерева и мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, которая умеет «читать» жесты водителя и следит за его состоянием. Приборная панель содержит органические светодиодные элементы, которые транслируют изображения с боковых камер.Также электрический беспилотник способен самостоятельно искать источник зарядки и возвращать излишки энергии в состоянии покоя. Эту энергию владелец может распределять для питания электроприборов домашней сети.По прошлым сообщениям, электрический кроссовер будет представлен на рынке под именем Terra - такое название марка зарегистрировала в патентном ведомстве. Скорее всего, стоимость экологического паркетника будет стартовать с отметки 45 000 долларов.
2017-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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