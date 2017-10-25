Nissan Leaf «подрос» до электрического паркетника
В состав силовой установки входят четыре электрических двигателя, по два на каждую ось. Суммарная отдача агрегатов составляет 423 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Привод предусмотрен полный. Емкости аккумуляторов достаточно для преодоления 600 км. По словам создателей, конструкция модели позволила разместить комплект батарей под полом, что снизило центр тяжести. Это решение положительным образом сказалось на управляемости паркетника.
В список оснащения новинки вошла технология Propilot. Когда она включена, рулевое колесо за ненадобностью убирается в приборную панель, а водитель может откинуть кресло для более удобного расположения. Салон получил вставки из дерева и мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, которая умеет «читать» жесты водителя и следит за его состоянием. Приборная панель содержит органические светодиодные элементы, которые транслируют изображения с боковых камер.
Также электрический беспилотник способен самостоятельно искать источник зарядки и возвращать излишки энергии в состоянии покоя. Эту энергию владелец может распределять для питания электроприборов домашней сети.
По прошлым сообщениям, электрический кроссовер будет представлен на рынке под именем Terra - такое название марка зарегистрировала в патентном ведомстве. Скорее всего, стоимость экологического паркетника будет стартовать с отметки 45 000 долларов.
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