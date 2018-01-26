26 января 2018, 14:40
Nissan Leaf получил премию «Лучший электромобиль» 2018 года
Новый Nissan Leaf стал «Лучшим электромобилем» в результате присуждения премии журнала «What Car?». Награду вручили сразу после того, как электрокар был представлен в Европе.
Nissan Leaf
Выпускается с 2009 г.
Новый 831 000 Р
Отзывов: 1
По сравнению с предыдущей моделью, новый Leaf был существенно модернизирован: он отличается свежим динамичным дизайном, передовыми технологиями и силовой установкой с улучшенными характеристиками, которая обеспечивает как значительное увеличение запаса хода без подзарядки, так и мощности.
Это первая из моделей Nissan в Европе, оснащенная системой автономного вождения ProPILOT. Кроме того, он обладает электронной педалью e-Pedal, позволяющей водителю начинать, ускорять, замедлять и останавливать движение автомобиля, увеличивая или уменьшая силу нажатия только на педаль акселератора.
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Неплохо. Двигаемся к успеху.
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