26 января 2018, 14:40

Nissan Leaf получил премию «Лучший электромобиль» 2018 года

Новый Nissan Leaf стал «Лучшим электромобилем» в результате присуждения премии журнала «What Car?». Награду вручили сразу после того, как электрокар был представлен в Европе.
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Nissan Leaf
Выпускается с 2009 г.
Новый 831 000 Р
Отзывов: 1
Рынок электромобилей в Великобритании растет, и сейчас на его долю приходится около 20% от суммарного объема продаж Leaf в Европе. Всего за три месяца со дня объявления о старте продаж хэтчбека было получено более 12 000 заявок. Каждые 12 минут в Европе продавался один такой электромобиль.

По сравнению с предыдущей моделью, новый Leaf  был существенно модернизирован: он отличается свежим динамичным дизайном, передовыми  технологиями и силовой установкой с улучшенными характеристиками, которая обеспечивает как значительное увеличение запаса хода без подзарядки, так и мощности.

Это первая из моделей Nissan в Европе, оснащенная системой автономного вождения ProPILOT. Кроме того, он обладает электронной педалью e-Pedal, позволяющей водителю начинать, ускорять, замедлять и останавливать движение автомобиля, увеличивая или уменьшая силу нажатия только на педаль акселератора.

Дизайн и тюнинг Ниссан Леаф

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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Nissan Leaf получил премию «Лучший электромобиль» 2018 года
{{model_2919}}Рынок электромобилей в Великобритании растет, и сейчас на его долю приходится около 20% от суммарного объема продаж Leaf в Европе. Всего за три месяца со дня объявления о старте продаж хэтчбека было получено более 12 000 заявок. Каждые 12 минут в Европе продавался один такой электромобиль.По сравнению с предыдущей моделью, новый Leaf  был существенно модернизирован: он отличается свежим динамичным дизайном, передовыми  технологиями и силовой установкой с улучшенными характеристиками, которая обеспечивает как значительное увеличение запаса хода без подзарядки, так и мощности.Это первая из моделей Nissan в Европе, оснащенная системой автономного вождения ProPILOT. Кроме того, он обладает электронной педалью e-Pedal, позволяющей водителю начинать, ускорять, замедлять и останавливать движение автомобиля, увеличивая или уменьшая силу нажатия только на педаль акселератора.
2018-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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