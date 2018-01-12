12 января 2018, 11:14

Nissan Leaf получил систему Brain-to-Vehicle

На выставке CES 2018 Nissan продемонстрировал технологию Brain-to-Vehicle на своем электрическом хэтчбеке Leaf. Новшество способно считывать сигналы мозговой деятельности водителя.
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Nissan Leaf
Выпускается с 2009 г.
Новый 831 000 Р
Отзывов: 1
Технология B2V позволит сократить время реакции на управляющие действия, а  также адаптировать автономные системы безопасности, чтобы обеспечить максимальное удовольствие от вождения.
 
Кроме того, на выставке CES Nissan представил концептуальный автомобиль IMx. Он оснащен полным набором систем автономного вождения и может вместить четверых пассажиров, а его электрическая силовая установка развивает более высокий крутящий момент, чем двигатель GT-R.
 
Наконец, посетители смогут познакомиться с новым поколением электрического хэтчбека Leaf. Модель имеет систему автономного вождения ProPILOT, e-Pedal, улучшающую контроль над автомобилем и снижающую стресс во время вождения, а также расширенные возможности коммуникации и связи. Продажи модели начались в Японии в октябре 2017 года.
Дизайн и тюнинг Ниссан

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Nissan Leaf получил систему Brain-to-Vehicle
{{model_2919}}Технология B2V позволит сократить время реакции на управляющие действия, а  также адаптировать автономные системы безопасности, чтобы обеспечить максимальное удовольствие от вождения. Кроме того, на выставке CES Nissan представил концептуальный автомобиль IMx. Он оснащен полным набором систем автономного вождения и может вместить четверых пассажиров, а его электрическая силовая установка развивает более высокий крутящий момент, чем двигатель GT-R. Наконец, посетители смогут познакомиться с новым поколением электрического хэтчбека Leaf. Модель имеет систему автономного вождения ProPILOT, e-Pedal, улучшающую контроль над автомобилем и снижающую стресс во время вождения, а также расширенные возможности коммуникации и связи. Продажи модели начались в Японии в октябре 2017 года.
2018-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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