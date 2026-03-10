Женское жюри назвало Nissan лучшим автомобилем и вот почему

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 16:32

Nissan Leaf признан лучшим автомобилем года по версии женщин-журналистов

Женское жюри из 86 автоэкспертов из 55 стран определило победителя престижной премии Women's Worldwide Car of the Year 2026. Nissan Leaf оказался на вершине рейтинга, а вместе с ним награды получили и другие модели. Почему именно эти автомобили оказались в центре внимания и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей итоги премии Women's Worldwide Car of the Year 2026 могут стать неожиданным ориентиром при выборе нового автомобиля. В этом году жюри, полностью состоящее из женщин-автожурналистов, выделило Nissan Leaf как главный автомобиль года. Такой выбор отражает не только мировые тренды в электромобилях, но и растущий интерес к экологичным и технологичным решениям на рынке.

Как сообщает «Российская Газета», новый Nissan Leaf построен на платформе AmpR Medium и предлагает широкий выбор силовых агрегатов. Покупателям доступны версии с аккумуляторами разной емкости, что позволяет подобрать оптимальный вариант под свои задачи. Среди заметных новшеств - самозатемняющаяся панорамная крыша, обновленная мультимедийная система и современная полуавтономная система управления ProPILOT. Технические характеристики зависят от выбранной батареи: базовая версия оснащена аккумулятором на 52,9 кВт·ч и электромотором мощностью 174 л. с., а топовая - батареей на 75,1 кВт·ч и двигателем на 214 л. с. Оба варианта используют жидкостное охлаждение, а запас хода достигает 600 км по циклу WLTP.

Помимо главной награды, жюри отметило и другие автомобили в отдельных категориях. Лучшим компактным кроссовером признан Skoda Elroq, среди полноразмерных моделей выделили Mercedes Benz CLA, а в сегменте больших кроссоверов победил Hyundai Ioniq 9. Внедорожником года стала Toyota 4Runner, а Lamborghini Temerario получил титул лучшего спорткара. Такой разброс победителей показывает, что эксперты учитывали не только технические параметры, но и актуальные запросы покупателей в разных сегментах.

Интересно, что в прошлом году, по информации «Российской Газеты», самой надежной гибридной моделью был назван Lexus ES 300h. Это подтверждает, что жюри внимательно следит за развитием технологий и не ограничивается только электромобилями. Для российского рынка такие результаты могут стать сигналом: производители продолжают активно внедрять инновации, а покупатели все чаще обращают внимание на экологичность и функциональность.

Премия Women's Worldwide Car of the Year 2026 еще раз подчеркнула, что женский взгляд на автомобили становится все более влиятельным. Выбор Nissan Leaf в качестве лидера - это не только признание его технических достоинств, но и отражение глобального сдвига в сторону электромобилей и современных систем безопасности. Для российских водителей это повод задуматься о новых возможностях и трендах, которые уже сегодня формируют будущее автомобильного рынка.

Упомянутые модели: Nissan Leaf, Toyota 4 Runner, Mercedes CLA (от 2 180 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan, Skoda, Hyundai, Toyota, Lamborghini, Lexus, Mercedes
Похожие материалы

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
