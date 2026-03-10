Женское жюри назвало Nissan лучшим автомобилем и вот почему

10 марта 2026, 16:32
Nissan Leaf признан лучшим автомобилем года по версии женщин-журналистов
Nissan Leaf признан лучшим автомобилем года по версии женщин-журналистов
Женское жюри из 86 автоэкспертов из 55 стран определило победителя престижной премии Women's Worldwide Car of the Year 2026. Nissan Leaf оказался на вершине рейтинга, а вместе с ним награды получили и другие модели. Почему именно эти автомобили оказались в центре внимания и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей итоги премии Women's Worldwide Car of the Year 2026 могут стать неожиданным ориентиром при выборе нового автомобиля. В этом году жюри, полностью состоящее из женщин-автожурналистов, выделило Nissan Leaf как главный автомобиль года. Такой выбор отражает не только мировые тренды в электромобилях, но и растущий интерес к экологичным и технологичным решениям на рынке.
Как сообщает «Российская Газета», новый Nissan Leaf построен на платформе AmpR Medium и предлагает широкий выбор силовых агрегатов. Покупателям доступны версии с аккумуляторами разной емкости, что позволяет подобрать оптимальный вариант под свои задачи. Среди заметных новшеств - самозатемняющаяся панорамная крыша, обновленная мультимедийная система и современная полуавтономная система управления ProPILOT. Технические характеристики зависят от выбранной батареи: базовая версия оснащена аккумулятором на 52,9 кВт·ч и электромотором мощностью 174 л. с., а топовая - батареей на 75,1 кВт·ч и двигателем на 214 л. с. Оба варианта используют жидкостное охлаждение, а запас хода достигает 600 км по циклу WLTP.
Помимо главной награды, жюри отметило и другие автомобили в отдельных категориях. Лучшим компактным кроссовером признан Skoda Elroq, среди полноразмерных моделей выделили Mercedes Benz CLA, а в сегменте больших кроссоверов победил Hyundai Ioniq 9. Внедорожником года стала Toyota 4Runner, а Lamborghini Temerario получил титул лучшего спорткара. Такой разброс победителей показывает, что эксперты учитывали не только технические параметры, но и актуальные запросы покупателей в разных сегментах.
Интересно, что в прошлом году, по информации «Российской Газеты», самой надежной гибридной моделью был назван Lexus ES 300h. Это подтверждает, что жюри внимательно следит за развитием технологий и не ограничивается только электромобилями. Для российского рынка такие результаты могут стать сигналом: производители продолжают активно внедрять инновации, а покупатели все чаще обращают внимание на экологичность и функциональность.
Премия Women's Worldwide Car of the Year 2026 еще раз подчеркнула, что женский взгляд на автомобили становится все более влиятельным. Выбор Nissan Leaf в качестве лидера - это не только признание его технических достоинств, но и отражение глобального сдвига в сторону электромобилей и современных систем безопасности. Для российских водителей это повод задуматься о новых возможностях и трендах, которые уже сегодня формируют будущее автомобильного рынка.
Похожие материалы Ниссан, Шкода, Хендай, Тойота, Ламборджини, Лексус, Мерседес
-
23.02.2026, 05:41
Пять лет с Nissan Leaf первого поколения: реальный опыт, расходы и состояние батареи
Практический опыт эксплуатации Nissan Leaf 1G на протяжении пяти лет: как ведет себя батарея, сколько стоит обслуживание и с какими нюансами сталкиваются владельцы. Почему этот электромобиль до сих пор вызывает интерес у автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 06:53
Nissan Leaf на вторичном рынке: плюсы и минусы популярного электрокара
Nissan Leaf стал самым массовым электромобилем в России, но покупка подержанного экземпляра таит немало подводных камней. Разбираемся, на что обратить внимание при выборе, какие плюсы и минусы скрывает этот хэтчбек, и почему ресурс батареи не всегда оправдывает ожидания.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
16.01.2026, 08:08
Вездеход «Бро» на базе Nissan Leaf: российская премьера 6-колесного гибрида за 16,5 млн рублей
В России дебютировал уникальный 6-колесный вездеход «Бро». Модель построена на агрегатах Nissan Leaf. Внедорожник оснащен тремя электромоторами и дизельным генератором. Цена новинки стартует от 16,5 млн рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.01.2026, 07:57
Mercedes CLA признан самым безопасным автомобилем 2025 года по версии Euro NCAP
Euro NCAP обновил рейтинг безопасности автомобилей. Mercedes CLA занял первое место. В тройке лидеров — две модели Tesla. Новые критерии тестов появятся уже в 2026 году. Некоторые модели удивили результатами, а другие разочаровали.Читать далее
-
14.01.2026, 07:39
Женское жюри выбрало лучшие автомобили 2026 года в шести номинациях
Женское жюри определило фаворитов среди автомобилей 2026 года. В шести категориях победили разные бренды. Впереди финальный этап конкурса. Эксперты оценивали не только дизайн, но и технологии. Итоги обещают быть неожиданными.Читать далее
-
12.01.2026, 00:37
Mercedes CLA признан лучшим автомобилем Европы 2026 года на автосалоне в Брюсселе
В Брюсселе подвели итоги престижного конкурса. Победитель удивил даже экспертов. В финале оказались неожиданные модели. Интрига сохранялась до последнего момента. Кто занял призовые места – подробности в материале.Читать далее
-
10.03.2026, 16:20
Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км
Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 14:38
Kia Cerato: пять главных проблем, которые не стоит игнорировать владельцам
Эксперт назвал пять серьезных недостатков Kia Cerato, которые часто упускают из виду при покупке. Почему даже свежие экземпляры теряют в цене, и какие детали могут обернуться дорогим ремонтом - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
10.03.2026, 14:24
Jaecoo J6: новый кроссовер с необычным салоном и акцентом на практичность
На российском рынке появился Jaecoo J6 - кроссовер, который удивляет не только внешностью, но и подходом к оснащению. Мало кто знает, что в отделке салона использованы материалы, устойчивые к когтям домашних животных. Какие еще неожиданные решения приготовили китайцы и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы Ниссан, Шкода, Хендай, Тойота, Ламборджини, Лексус, Мерседес
-
23.02.2026, 05:41
Пять лет с Nissan Leaf первого поколения: реальный опыт, расходы и состояние батареи
Практический опыт эксплуатации Nissan Leaf 1G на протяжении пяти лет: как ведет себя батарея, сколько стоит обслуживание и с какими нюансами сталкиваются владельцы. Почему этот электромобиль до сих пор вызывает интерес у автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 06:53
Nissan Leaf на вторичном рынке: плюсы и минусы популярного электрокара
Nissan Leaf стал самым массовым электромобилем в России, но покупка подержанного экземпляра таит немало подводных камней. Разбираемся, на что обратить внимание при выборе, какие плюсы и минусы скрывает этот хэтчбек, и почему ресурс батареи не всегда оправдывает ожидания.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
16.01.2026, 08:08
Вездеход «Бро» на базе Nissan Leaf: российская премьера 6-колесного гибрида за 16,5 млн рублей
В России дебютировал уникальный 6-колесный вездеход «Бро». Модель построена на агрегатах Nissan Leaf. Внедорожник оснащен тремя электромоторами и дизельным генератором. Цена новинки стартует от 16,5 млн рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.01.2026, 07:57
Mercedes CLA признан самым безопасным автомобилем 2025 года по версии Euro NCAP
Euro NCAP обновил рейтинг безопасности автомобилей. Mercedes CLA занял первое место. В тройке лидеров — две модели Tesla. Новые критерии тестов появятся уже в 2026 году. Некоторые модели удивили результатами, а другие разочаровали.Читать далее
-
14.01.2026, 07:39
Женское жюри выбрало лучшие автомобили 2026 года в шести номинациях
Женское жюри определило фаворитов среди автомобилей 2026 года. В шести категориях победили разные бренды. Впереди финальный этап конкурса. Эксперты оценивали не только дизайн, но и технологии. Итоги обещают быть неожиданными.Читать далее
-
12.01.2026, 00:37
Mercedes CLA признан лучшим автомобилем Европы 2026 года на автосалоне в Брюсселе
В Брюсселе подвели итоги престижного конкурса. Победитель удивил даже экспертов. В финале оказались неожиданные модели. Интрига сохранялась до последнего момента. Кто занял призовые места – подробности в материале.Читать далее
-
10.03.2026, 16:20
Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км
Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 14:38
Kia Cerato: пять главных проблем, которые не стоит игнорировать владельцам
Эксперт назвал пять серьезных недостатков Kia Cerato, которые часто упускают из виду при покупке. Почему даже свежие экземпляры теряют в цене, и какие детали могут обернуться дорогим ремонтом - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
10.03.2026, 14:24
Jaecoo J6: новый кроссовер с необычным салоном и акцентом на практичность
На российском рынке появился Jaecoo J6 - кроссовер, который удивляет не только внешностью, но и подходом к оснащению. Мало кто знает, что в отделке салона использованы материалы, устойчивые к когтям домашних животных. Какие еще неожиданные решения приготовили китайцы и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее