18 июля 2017, 17:38

Nissan Leaf проходит испытания на дорогах общего пользования

Nissan выпустил обновленный электромобиль Leaf на дороги общего пользования для тестирования в обычных городских условиях. Испытания проходили во Флориде (США).
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Судя по опубликованным снимкам, новая версия электрокара будет превосходить предшественника по габаритам. Кроме того создатели поработали над дизайном, сделав его более современным и спортивным. Существует мнение, что некоторые стилистические решения для автомобиля были позаимствованы у компакт-кара Nissan Micra.

Водителю будет комфортно за рулем обновленной модели. Этому способствует установка полуавтоматической системы ProPilot, наличие системы кругового обзора, лазерный сканер, способный вычислить точное расстояние между электрокаром и окружающими объектами.

Система ProPilot нужна для того, чтобы автомобиль мог самостоятельно выполнять перпендикулярную, диагональную и параллельную парковку передним или задним ходом. Весь процесс парковки контролируется электроникой.

Японский автопроизводитель запланировал официально представить электромобиль 5 сентября текущего года. Ожидается, что новая генерация Nissan Leaf дебютирует в Токио в рамках закрытого мероприятия. После этого начнется серийный выпуск модели. Компания говорит, что продажи электрокара будут налажены и на российском рынке.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Leaf Electro
Год выпуска, с2010
Год выпуска, по2014
КузовХэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Мощность, л.с./ об/мин109
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Нисан, Ниссан Леаф

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Nissan Leaf проходит испытания на дорогах общего пользования
{{material_119809}}Судя по опубликованным снимкам, новая версия электрокара будет превосходить предшественника по габаритам. Кроме того создатели поработали над дизайном, сделав его более современным и спортивным. Существует мнение, что некоторые стилистические решения для автомобиля были позаимствованы у компакт-кара Nissan Micra.Водителю будет комфортно за рулем обновленной модели. Этому способствует установка полуавтоматической системы ProPilot, наличие системы кругового обзора, лазерный сканер, способный вычислить точное расстояние между электрокаром и окружающими объектами.Система ProPilot нужна для того, чтобы автомобиль мог самостоятельно выполнять перпендикулярную, диагональную и параллельную парковку передним или задним ходом. Весь процесс парковки контролируется электроникой.Японский автопроизводитель запланировал официально представить электромобиль 5 сентября текущего года. Ожидается, что новая генерация Nissan Leaf дебютирует в Токио в рамках закрытого мероприятия. После этого начнется серийный выпуск модели. Компания говорит, что продажи электрокара будут налажены и на российском рынке.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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