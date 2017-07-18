Nissan Leaf проходит испытания на дорогах общего пользования
Водителю будет комфортно за рулем обновленной модели. Этому способствует установка полуавтоматической системы ProPilot, наличие системы кругового обзора, лазерный сканер, способный вычислить точное расстояние между электрокаром и окружающими объектами.
Система ProPilot нужна для того, чтобы автомобиль мог самостоятельно выполнять перпендикулярную, диагональную и параллельную парковку передним или задним ходом. Весь процесс парковки контролируется электроникой.
Японский автопроизводитель запланировал официально представить электромобиль 5 сентября текущего года. Ожидается, что новая генерация Nissan Leaf дебютирует в Токио в рамках закрытого мероприятия. После этого начнется серийный выпуск модели. Компания говорит, что продажи электрокара будут налажены и на российском рынке.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Leaf Electro
|Год выпуска, с
|2010
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Мощность, л.с./ об/мин
|109
|Все характеристики
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