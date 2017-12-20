Nissan Leaf прописался в Сандерленде
Ранее сообщалось, что Nissan планирует начать полный цикл производства электрического хэтчбека Leaf еще на редприятии в Смирне. Предыдущее поколение модели выпускалось в Оппаме с 2010 года, а в Смирне и Сандерленде – с 2013 года. Аккумуляторные батареи для Leaf по-прежнему будут производиться на заводах в Смирне, Сандерленде и Зама, Япония.
Cиловая установка электрокара имеет отдачу 150 л. с. Крутящий момент увеличен до 320 Нм, что способствует более быстрому разгону автомобиля – с места до 100 км/ч за 7,9 секунды. Дизайн нового Leaf выполнен в стилистике IDS Concept, который впервые был продемонстрирован на автосалоне в Токио в 2015 году. Хэтчбек получил V-образную решетку радиатора, которая объединяет электрокар с X-Trail и Qashqai.
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