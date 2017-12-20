20 декабря 2017, 10:44

Nissan Leaf прописался в Сандерленде

На заводе Nissan в Сандерленде (Великобритания) началось серийное производство нового поколения электрического хэтчбека Leaf. Автомобиль поступит в продажу на европейский авторынок в феврале следующего года.
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Nissan Leaf прописался в Сандерленде Nissan Leaf

Nissan Leaf
Выпускается с 2009 г.
Новый 831 000 Р
Отзывов: 1
Чтобы запустить сборку на новом предприятии, компании пришлось инвестировать 48 млн долларов. При этом на заводе было создано 2000 новых рабочих мест. С конвейера предприятия также сходят кроссоверы Qashqai, Juke и модели Infiniti Q30 и QX30.

Ранее сообщалось, что Nissan планирует начать полный цикл производства электрического хэтчбека Leaf еще на редприятии в Смирне. Предыдущее поколение модели выпускалось в Оппаме с 2010 года, а в Смирне и Сандерленде – с 2013 года. Аккумуляторные батареи для Leaf по-прежнему будут производиться на заводах в Смирне, Сандерленде и Зама, Япония.

Cиловая установка электрокара имеет отдачу 150 л. с. Крутящий момент увеличен до 320 Нм, что способствует более быстрому разгону автомобиля – с места до 100 км/ч за 7,9 секунды. Дизайн нового Leaf выполнен в стилистике IDS Concept, который впервые был продемонстрирован на автосалоне в Токио в 2015 году. Хэтчбек получил V-образную решетку радиатора, которая объединяет электрокар с X-Trail и Qashqai.

Дизайн и тюнинг Ниссан Леаф

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Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Nissan Leaf прописался в Сандерленде
{{model_2919}}Чтобы запустить сборку на новом предприятии, компании пришлось инвестировать 48 млн долларов. При этом на заводе было создано 2000 новых рабочих мест. С конвейера предприятия также сходят кроссоверы Qashqai, Juke и модели Infiniti Q30 и QX30.Ранее сообщалось, что Nissan планирует начать полный цикл производства электрического хэтчбека Leaf еще на редприятии в Смирне. Предыдущее поколение модели выпускалось в Оппаме с 2010 года, а в Смирне и Сандерленде – с 2013 года. Аккумуляторные батареи для Leaf по-прежнему будут производиться на заводах в Смирне, Сандерленде и Зама, Япония.Cиловая установка электрокара имеет отдачу 150 л. с. Крутящий момент увеличен до 320 Нм, что способствует более быстрому разгону автомобиля – с места до 100 км/ч за 7,9 секунды. Дизайн нового Leaf выполнен в стилистике IDS Concept, который впервые был продемонстрирован на автосалоне в Токио в 2015 году. Хэтчбек получил V-образную решетку радиатора, которая объединяет электрокар с X-Trail и Qashqai.
2017-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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