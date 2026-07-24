Бюджетный, но не простой: как Magnite обыгрывает конкурентов ценой и оснащением

Nissan Magnite выходит на российский рынок с минимальной ценой

В России стартовали продажи нового кроссовера. Модель отличается привлекательной ценой. Оснащение приятно удивляет. Сравнение с конкурентами раскрывает интересные детали.

В России стартовали продажи нового кроссовера. Модель отличается привлекательной ценой. Оснащение приятно удивляет. Сравнение с конкурентами раскрывает интересные детали.

На российском рынке появился новый игрок среди компактных кроссоверов - Nissan Magnite. Эта модель, собранная в Индии, теперь доступна для покупки в различных городах страны. Минимальная стоимость автомобиля начинается от 1,8 миллиона рублей, что делает его одним из самых доступных предложений в своем сегменте.

Кроссовер Nissan Magnite отличается компактными размерами: длина составляет 3999 мм, ширина - 1758 мм, а высота - 1572 мм. Колесная база равна 2500 мм, а объем багажника варьируется от 336 до 690 литров в зависимости от положения задних сидений.

В базовой комплектации SV, которую можно заказать за 1 835 000 рублей, автомобиль оснащен мультимедийной системой с сенсорным экраном, цифровой приборной панелью, кожаным мульти-рулем, кондиционером, кнопкой запуска двигателя, системой бесключевого доступа, камерами кругового обзора и стильными двухцветными 16-дюймовыми дисками.

Для сравнения, Tenet T4 2026 года выпуска стоит от 2 169 000 рублей, а Omoda C5 второго поколения - от 2 349 000 рублей. Changan CS35 Max, недавно появившийся в продаже, обойдется минимум в 2 599 900 рублей. Таким образом, Nissan Magnite выглядит особенно привлекательно на фоне конкурентов.

В зависимости от региона цены на Magnite могут отличаться. В Сибири и на Дальнем Востоке за кроссовер просят в пределах 2 000 000 рублей. Жителям европейской части России придется заплатить минимум на 200 тысяч больше. Все версии оснащаются 1,0-литровым двигателем: либо турбированным на 100 л. с. с вариатором Jatco, либо атмосферным на 72 л. с. с «роботом». Например, в Москве минимальная цена заказа составляет 2 170 000 рублей, а машины из наличия стоят от 2 300 000 до 2 700 000 рублей.

Безопасность Nissan Magnite подтверждена результатами краш-тестов GNCAP: модель заняла второе место среди самых безопасных автомобилей Индии, получив пять звезд за защиту взрослых и три - за защиту детей. Ранее на российском рынке появились кроссоверы Nissan Qashqai Glory китайской сборки, которые стоят от 1 660 000 рублей, однако Magnite выделяется сочетанием цены и оснащения, что делает его интересным вариантом для покупателей.