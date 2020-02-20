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20 февраля 2020, 15:59

Nissan может остановить заводы по всему миру из-за нехватки китайских запчастей

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Фото: 5 Колесо
Компания Nissan Motor Co готовится остановить производство как минимум на половине своих предприятий, расположенных в разных частях света. Дефицит комплектующих напрямую связан с эпидемией коронавируса в Китае.
Nissan может остановить заводы по всему миру из за нехватки китайских запчастей

Фото взято из открытых источников

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Как сообщает агентство Bloomberg, Nissan закупает в Китае ряд комплектующих у производителей, которые расположены в провинции Хубэй, оказавшейся в эпицентре вспышки коронавируса. Общий перечень содержит свыше 800 наименований: от тормозных шлангов до контроллеров климатических установок. Сейчас складские запасы китайских запчастей на некоторых заводах Nissan подходят к концу. Если предприятия в Поднебесной не возобновят работу с 21 февраля, то уже с 23 февраля вновь могут остановиться конвейеры заводов Nissan в Японии, а затем и в Малайзии. Далее угроза вынужденного простоя нависнет и над производствами в других странах: США, Великобритании, Индии, Мексике, России и Испании. 

Единственный российский завод Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге, предупредил о возможных приостановках производства еще на прошлой неделе. Тогда 17 февраля называли пограничной датой. Если производство в Китае не возобновится после 17 февраля (а оно не возобновилось), то остановки конвейера, скорее всего, избежать не удастся.

Провинция Хубэй остается в зоне карантина, введенного властями, чтобы не допустить распространения эпидемии. Между тем, Хубэй – это четвертый по величине центр по производству автомобилей в стране. Здесь же расположены заводы, выпускающие автомобильные комплектующие. Каждая машина состоит примерно из 30 000 деталей, поэтому подобные сбои в производственном процессе могут привести к катастрофическим последствиям для всего мирового автопрома. По оценке экспертов агентства IHS Markit, эпидемия может сократить объем производства автомобилей более чем на 1,7 миллиона единиц. Для сравнения, примерно столько же выпускает каждый месяц концерн Volkswagen. А еще это эквивалентно количеству проданных в России новых автомобилей за весь 2019 год.

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Nissan может остановить заводы по всему миру из-за нехватки китайских запчастей
{{material_128829}}Как сообщает агентство Bloomberg, Nissan закупает в Китае ряд комплектующих у производителей, которые расположены в провинции Хубэй, оказавшейся в эпицентре вспышки коронавируса. Общий перечень содержит свыше 800 наименований: от тормозных шлангов до контроллеров климатических установок. Сейчас складские запасы китайских запчастей на некоторых заводах Nissan подходят к концу. Если предприятия в Поднебесной не возобновят работу с 21 февраля, то уже с 23 февраля вновь могут остановиться конвейеры заводов Nissan в Японии, а затем и в Малайзии. Далее угроза вынужденного простоя нависнет и над производствами в других странах: США, Великобритании, Индии, Мексике, России и Испании. Единственный российский завод Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге, предупредил о возможных приостановках производства еще на прошлой неделе. Тогда 17 февраля называли пограничной датой. Если производство в Китае не возобновится после 17 февраля (а оно не возобновилось), то остановки конвейера, скорее всего, избежать не удастся.Провинция Хубэй остается в зоне карантина, введенного властями, чтобы не допустить распространения эпидемии. Между тем, Хубэй – это четвертый по величине центр по производству автомобилей в стране. Здесь же расположены заводы, выпускающие автомобильные комплектующие. Каждая машина состоит примерно из 30 000 деталей, поэтому подобные сбои в производственном процессе могут привести к катастрофическим последствиям для всего мирового автопрома. По оценке экспертов агентства IHS Markit, эпидемия может сократить объем производства автомобилей более чем на 1,7 миллиона единиц. Для сравнения, примерно столько же выпускает каждый месяц концерн Volkswagen. А еще это эквивалентно количеству проданных в России новых автомобилей за весь 2019 год.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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