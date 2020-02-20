20 февраля 2020, 15:59
Nissan может остановить заводы по всему миру из-за нехватки китайских запчастей
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Фото: 5 Колесо
Компания Nissan Motor Co готовится остановить производство как минимум на половине своих предприятий, расположенных в разных частях света. Дефицит комплектующих напрямую связан с эпидемией коронавируса в Китае.
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Единственный российский завод Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге, предупредил о возможных приостановках производства еще на прошлой неделе. Тогда 17 февраля называли пограничной датой. Если производство в Китае не возобновится после 17 февраля (а оно не возобновилось), то остановки конвейера, скорее всего, избежать не удастся.
Провинция Хубэй остается в зоне карантина, введенного властями, чтобы не допустить распространения эпидемии. Между тем, Хубэй – это четвертый по величине центр по производству автомобилей в стране. Здесь же расположены заводы, выпускающие автомобильные комплектующие. Каждая машина состоит примерно из 30 000 деталей, поэтому подобные сбои в производственном процессе могут привести к катастрофическим последствиям для всего мирового автопрома. По оценке экспертов агентства IHS Markit, эпидемия может сократить объем производства автомобилей более чем на 1,7 миллиона единиц. Для сравнения, примерно столько же выпускает каждый месяц концерн Volkswagen. А еще это эквивалентно количеству проданных в России новых автомобилей за весь 2019 год.
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