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23 октября 2019, 17:31

Nissan может «убить» Datsun

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В рамках глобального пересмотра бизнес-модели компания Nissan планирует сосредоточиться на рынках с большими объемами продаж и избавиться от нерентабельных продуктов. Угроза закрытия нависла над бюджетным брендом Datsun.
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Журналистам агентства Reuters из источников, близких к руководству Nissan, стали известны подробности корпоративного «плана по восстановлению». Компания решительно настроена покончить с наследием Карлоса Гона, который среди прочего делал ставку на глобальную экспансию бизнеса. Новым приоритетом Nissan станет не распыление ресурсов, а акцент на наиболее перспективных и доходных регионах. В первую очередь, речь идет о США и Китае.

Присутствие марки на небольших развивающихся рынках могут существенно сократить – закрыть недостаточно загруженные предприятия и отказаться от нерентабельных моделей. Например, пикап Titan после планового рестайлинга уже лишился дизельного двигателя Cummins и версий с однорядной кабиной. 

По информации Reuters, сокращение производства, прежде всего, может затронуть автомобили Datsun, причем до такой степени, что приведет в конечном итоге к закрытию этого бюджетного бренда. Недорогие автомобили Datsun сейчас продаются на развивающихся рынках – в Индии, Индонезии, Непале, Малайзии, Казахстане, Белоруссии и России. Интересно, что для марки это станет вторым уходом с рынка. В 1981 году Nissan уже закрывал Datsun, чтобы возродить бренд через 30 с лишним лет – в 2012 году.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
Любовь
Форум Nissan Cabstar
Цитата:| Кому: diw Здравствуйте подскажите пожалуйста у вас не было что турбина как будто чихает когда после оборотов сбрасываешь
Роман
Форум Nissan Vanette
Цитата:| Кому: Богдан вибераеш каленвал 0 зуб на ремне грм и наченаеш считать 0 1 62 это на распред вал- аппаратура 89зуб
сергеи
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Nissan может «убить» Datsun
{{material_127050}}Журналистам агентства Reuters из источников, близких к руководству Nissan, стали известны подробности корпоративного «плана по восстановлению». Компания решительно настроена покончить с наследием Карлоса Гона, который среди прочего делал ставку на глобальную экспансию бизнеса. Новым приоритетом Nissan станет не распыление ресурсов, а акцент на наиболее перспективных и доходных регионах. В первую очередь, речь идет о США и Китае.Присутствие марки на небольших развивающихся рынках могут существенно сократить – закрыть недостаточно загруженные предприятия и отказаться от нерентабельных моделей. Например, пикап Titan после планового рестайлинга уже лишился дизельного двигателя Cummins и версий с однорядной кабиной. По информации Reuters, сокращение производства, прежде всего, может затронуть автомобили Datsun, причем до такой степени, что приведет в конечном итоге к закрытию этого бюджетного бренда. Недорогие автомобили Datsun сейчас продаются на развивающихся рынках – в Индии, Индонезии, Непале, Малайзии, Казахстане, Белоруссии и России. Интересно, что для марки это станет вторым уходом с рынка. В 1981 году Nissan уже закрывал Datsun, чтобы возродить бренд через 30 с лишним лет – в 2012 году.
2019-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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