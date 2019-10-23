23 октября 2019, 17:31
Nissan может «убить» Datsun
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В рамках глобального пересмотра бизнес-модели компания Nissan планирует сосредоточиться на рынках с большими объемами продаж и избавиться от нерентабельных продуктов. Угроза закрытия нависла над бюджетным брендом Datsun.
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Присутствие марки на небольших развивающихся рынках могут существенно сократить – закрыть недостаточно загруженные предприятия и отказаться от нерентабельных моделей. Например, пикап Titan после планового рестайлинга уже лишился дизельного двигателя Cummins и версий с однорядной кабиной.
По информации Reuters, сокращение производства, прежде всего, может затронуть автомобили Datsun, причем до такой степени, что приведет в конечном итоге к закрытию этого бюджетного бренда. Недорогие автомобили Datsun сейчас продаются на развивающихся рынках – в Индии, Индонезии, Непале, Малайзии, Казахстане, Белоруссии и России. Интересно, что для марки это станет вторым уходом с рынка. В 1981 году Nissan уже закрывал Datsun, чтобы возродить бренд через 30 с лишним лет – в 2012 году.
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Комментарии пользователей
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