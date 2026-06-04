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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 14:01

Nissan Murano с левым рулем официально вышел на рынок Японии впервые за 11 лет

Nissan Murano с левым рулем официально вышел на рынок Японии впервые за 11 лет

Nissan удивил всех: начал продавать американские кроссоверы в Японии без переделки

Nissan Murano с левым рулем официально вышел на рынок Японии впервые за 11 лет

Nissan удивил японский рынок: теперь Murano доступен только с левым рулем и без пересертификации. Почему компания пошла на такой шаг, какие законы изменились и что это значит для покупателей - разбираемся, как новые правила влияют на выбор авто. Цена и детали - в материале.

Nissan удивил японский рынок: теперь Murano доступен только с левым рулем и без пересертификации. Почему компания пошла на такой шаг, какие законы изменились и что это значит для покупателей - разбираемся, как новые правила влияют на выбор авто. Цена и детали - в материале.

Для российских автолюбителей новость о том, что Nissan начал официально продавать в Японии кроссовер Murano с левым рулем, может показаться неожиданной, но она отражает важные перемены на мировом рынке. Теперь японские покупатели могут приобрести крупный внедорожник, произведенный в США, без привычной для страны адаптации под правый руль. Это решение связано с изменениями в законодательстве Японии, которые позволяют по умолчанию признавать американские сертификаты соответствия.

Murano, выпускаемый на заводе в Теннесси, поступает на японский рынок в единственной комплектации: под капотом - 2,0-литровый бензиновый турбомотор KR20DDET с изменяемой степенью сжатия, выдающий 245 л.с. и 352 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 9-ступенчатый автомат и полный привод. Такой подход позволяет Nissan сэкономить на разработке праворульной версии и ускорить поставки, что особенно актуально на фоне глобальных логистических сложностей последних лет.

Интересно, что для легализации этих автомобилей в Японии теперь достаточно документов, выданных американскими регуляторами. На кузове Murano появится специальная наклейка в виде звезды - это новое требование для всех машин, официально ввезенных из США. Цена стартует от 7 964 000 иен, что по текущему курсу составляет примерно 3,7 млн рублей. Для японского рынка это возвращение Murano после долгого перерыва: модель исчезла из местной линейки еще в 2015 году.

Такой шаг Nissan может стать сигналом для других производителей, ведь спрос на крупные кроссоверы в Японии стабильно высок, а новые правила упрощают импорт. По мнению экспертов, подобная практика может распространиться и на другие модели, особенно если экономия на сертификации и производстве окажется значительной. Важно отметить, что Murano - не единственный кроссовер, вызывающий интерес у покупателей: недавно специалисты выделили ряд моделей, которые могут доставить владельцам немало хлопот, и подробно разобрали их особенности в материале о рисках при покупке подержанных кроссоверов.

Для справки: Murano - один из немногих кроссоверов Nissan, который долгое время не был представлен на внутреннем рынке Японии. Новая схема поставок позволяет компании быстро реагировать на спрос и предлагать актуальные модели без задержек, связанных с локализацией. Это может указывать на дальнейшее упрощение процедур ввоза автомобилей в Японию и усиление конкуренции среди мировых автопроизводителей.

Упомянутые модели: Nissan Murano (от 2 100 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
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