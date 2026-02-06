Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 20:41

Nissan MyRoom: новый автодом с интерьером в японском стиле выходит на рынок

Минивэн Nissan Caravan и NV200 Vanette теперь доступны в версии автодома с деревянной отделкой и гибкой трансформацией салона

Nissan представил автодом MyRoom на базе Caravan и NV200 Vanette с уникальным интерьером, вдохновленным японскими традициями. Модель сочетает практичность, модульную трансформацию и уют, что делает ее заметным событием для рынка автодомов.

Японский автогигант Nissan сделал ставку на новый формат путешествий, представив автодом MyRoom, который уже в 2026 году появится в продаже. В условиях растущего интереса к мобильному образу жизни и поиску комфортных решений для автотуризма, компания предложила не просто еще одно, а по-настоящему уникальное пространство на колесах.

В основе MyRoom лежит проверенная временем модель Caravan, но на этот раз инженеры и дизайнеры Nissan пошли дальше стандартных решений. Кузов получил защиту от царапин и мелких повреждений, что особенно актуально для тех, кто часто выезжает на природу. Как бы то ни было - это интерьер, выполненный главным образом с акцентом на японскую эстетику и природные материалы.

Фото: Nissan Caravan MyRoom

Внутри MyRoom царит атмосфера уюта и спокойствия. Деревянная отделка, мягкие линии и продуманная эргономика создают ощущение настоящей комнаты, а не просто салона автомобиля. Разработчик предусмотрел расположение двух спальных мест: раскладную кровать и откидную, что позволяет быстро адаптировать пространство под разные нужды. Модульная система трансформации салона дает возможность за несколько минут превратить гостиную в полноценную спальню или обеденную зону.

Второй ряд сидений в MyRoom складывается назад, образуя мягкое место для отдыха рядом с диваном. Такой подход к организации внутреннего пространства выгодно отличает новинку от большинства конкурентов, где часто приходится жертвовать комфортом ради функциональности. Здесь же удалось найти баланс между практичностью и уютом, что особенно ценят современные путешественники.

Не остался без внимания и другой минивэн Nissan — NV200 Vanette. Для него также разработан вариант с жилым отсеком, где второй ряд сидений выполнен по принципу «два в одном». Сиденья можно поднять, превратить в диван или разложить горизонтально, получив просторную кровать. Такая гибкость позволяет использовать салон как для отдыха, так и для приема еды или работы в дороге.

Вне зависимости от выбранной конфигурации, внутри новых автодомов Nissan можно расслабиться и насладиться тишиной, что особенно важно после долгого дня в пути. Внимание к деталям, качеству материалов и продуманной организации помещений MyRoom и NV200 Vanette созданы для тех, кто ценит комфорт и стиль даже дома.

Появление на рынке таких моделей - не просто очередной шаг в развитии сегмента автодомов, а проявление нового тренда в подходе к мобильному отдыху. Nissan считает, что современный автодом может быть не только практичным, но и привлекательным, а также соответствовать стандартам качества и безопасности. 

Упомянутые марки: Nissan
