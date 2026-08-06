Nissan NX7 официально рассекречен: что известно о новом компактном кроссовере для России

6 августа 2026, 20:35
Nissan NX7: первые официальные фото и ориентировочная цена нового кроссовера
Nissan NX7: первые официальные фото и ориентировочная цена нового кроссовера
Меньше суток назад появился тизер, а теперь Nissan NX7 уже на официальных снимках. Новинка обещает стать доступнее старшей модели и может выйти на мировой рынок. Что известно о комплектациях, цене и перспективах - объясняем, почему это важно для российских водителей.
Для российских автолюбителей новость о появлении Nissan NX7 на официальных фотографиях может стать сигналом к переменам на рынке кроссоверов. В условиях, когда спрос на доступные и современные автомобили стабильно высок, появление новых моделей Dongfeng Nissan может стать решающим фактором для многих покупателей. Особенно вероятно, что NX7 предложат в качестве альтернативы китайским брендам.
NX7 был представлен спустя считанные часы после публикации первого тизера. Внешне новинка напоминает NX8, который уже хорошо известен на китайском рынке. Оба кроссовера построены на одной платформе, что обеспечивает предсказуемые технические решения и высокий уровень оснащения. Однако NX7 отличается более компактными размерами, что может сделать его привлекательнее для эксплуатации в условиях плотного трафика и обеспечить более низкую стоимость по сравнению со старшей моделью.
Цена на Nissan NX7 будет близка к 1,9 миллиона рублей — примерно столько же стоит NX8 в начальной комплектации. Для сравнения, NX8 представлен в двух версиях: гибридной и полностью электрической. В гибриде используется 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 148 л.с. в паре с электродвигателем на 265 л.с. Электрическая модификация доступна в двух вариантах — на 292 и 340 л.с. Длина NX8 составляет 4870 мм, колесная база – 2917 мм, что немного больше, чем у NX7. Новинка получила раздельные передние фары и подсвечиваемую эмблему между ними — этот элемент уже знаком по популярной модели и эффектно смотрится на контрастном фоне.
Пока неясно, планирует ли японская компания выводить NX7 на мировой рынок, однако эксперты не исключают такой возможности. Если это произойдет, модель может заинтересовать российских покупателей, ищущих современный и относительно доступный кроссовер. Важно отметить, что NX7 может стать альтернативой не только китайским, но и традиционным японским и европейским аналогам, особенно если производитель сохранит привлекательную цену и широкий выбор комплектаций.
По информации «Российской газеты», официальная премьера серийного Nissan NX7 может состояться уже в конце августа на автосалоне в Чэнду. Если судить по тенденциям последних лет, появление новых моделей с гибридными и электрическими технологиями становится стандартом для крупных автопроизводителей. Для российского рынка это может означать расширение выбора среди современных кроссоверов, а также новые возможности для тех, кто рассматривает переход на экологичные автомобили. Важно помнить, что окончательные характеристики и комплектации будут объявлены только после официальной презентации. Однако уже сейчас NX7 выглядит как интересное предложение для тех, кто стремится к инновациям и ищет баланс между ценой, оснащением и современными технологиями.
Интересно, что тенденция к появлению новых кроссоверов с гибридными и электрическими силовыми установками становится все более заметной. Это подтверждает и опыт других производителей: например, на рынке появился обновленный Geely Monjaro, который также получил гибридную версию. Подробнее о его особенностях можно узнать в отдельном материале о переменах в сегменте гибридных кроссоверов .
Похожие материалы Ниссан, ДонгФенг
-
07.08.2026, 13:12
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды
Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.Читать далее
-
07.08.2026, 12:57
Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации
С 2025 года Лада Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ-11184 объемом 1.8 литра. Это не просто обновление - конструкция мотора и особенности обслуживания заметно отличаются от прежней версии. Разбираемся, как это влияет на эксплуатацию и затраты владельцев.Читать далее
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 09:48
Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А
EL MOTO RR 2026 выделяется среди электромотоциклов сочетанием мощности, спортивного дизайна и возможностью эксплуатации без прав категории А. Это решение может изменить подход к выбору транспорта в городских условиях уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 09:25
CityCoCo Trike GT X11: запас хода до 120 км и грузоподъемность 200 кг для российских дорог
CityCoCo Trike GT X11 - электроскутер, который сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и адаптацию к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность и комфорт, что особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов в 2026 году.Читать далее
-
07.08.2026, 09:02
Morbidelli C252V: новый круизер 250 см³ с ременным приводом и премиальными деталями
Morbidelli C252V - свежий взгляд на класс круизеров: сочетание дизайна, современных технологий и премиальных материалов в доступном сегменте. В условиях ограниченного выбора на рынке модель может стать реальной альтернативой привычным фаворитам.Читать далее
-
07.08.2026, 07:40
EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году
Компактный электрокроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно занял лидирующие позиции среди электромобилей в России в 2026 году. Модель выделяется адаптацией к российским условиям, экономичностью и современными технологиями, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.Читать далее
Похожие материалы Ниссан, ДонгФенг
-
07.08.2026, 13:12
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды
Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.Читать далее
-
07.08.2026, 12:57
Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации
С 2025 года Лада Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ-11184 объемом 1.8 литра. Это не просто обновление - конструкция мотора и особенности обслуживания заметно отличаются от прежней версии. Разбираемся, как это влияет на эксплуатацию и затраты владельцев.Читать далее
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 09:48
Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А
EL MOTO RR 2026 выделяется среди электромотоциклов сочетанием мощности, спортивного дизайна и возможностью эксплуатации без прав категории А. Это решение может изменить подход к выбору транспорта в городских условиях уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 09:25
CityCoCo Trike GT X11: запас хода до 120 км и грузоподъемность 200 кг для российских дорог
CityCoCo Trike GT X11 - электроскутер, который сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и адаптацию к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность и комфорт, что особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов в 2026 году.Читать далее
-
07.08.2026, 09:02
Morbidelli C252V: новый круизер 250 см³ с ременным приводом и премиальными деталями
Morbidelli C252V - свежий взгляд на класс круизеров: сочетание дизайна, современных технологий и премиальных материалов в доступном сегменте. В условиях ограниченного выбора на рынке модель может стать реальной альтернативой привычным фаворитам.Читать далее
-
07.08.2026, 07:40
EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году
Компактный электрокроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно занял лидирующие позиции среди электромобилей в России в 2026 году. Модель выделяется адаптацией к российским условиям, экономичностью и современными технологиями, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.Читать далее