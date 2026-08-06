Nissan NX7 официально рассекречен: что известно о новом компактном кроссовере для России

Nissan NX7: первые официальные фото и ориентировочная цена нового кроссовера

Меньше суток назад появился тизер, а теперь Nissan NX7 уже на официальных снимках. Новинка обещает стать доступнее старшей модели и может выйти на мировой рынок. Что известно о комплектациях, цене и перспективах - объясняем, почему это важно для российских водителей.

Меньше суток назад появился тизер, а теперь Nissan NX7 уже на официальных снимках. Новинка обещает стать доступнее старшей модели и может выйти на мировой рынок. Что известно о комплектациях, цене и перспективах - объясняем, почему это важно для российских водителей.

Для российских автолюбителей новость о появлении Nissan NX7 на официальных фотографиях может стать сигналом к переменам на рынке кроссоверов. В условиях, когда спрос на доступные и современные автомобили стабильно высок, появление новых моделей Dongfeng Nissan может стать решающим фактором для многих покупателей. Особенно вероятно, что NX7 предложат в качестве альтернативы китайским брендам.

NX7 был представлен спустя считанные часы после публикации первого тизера. Внешне новинка напоминает NX8, который уже хорошо известен на китайском рынке. Оба кроссовера построены на одной платформе, что обеспечивает предсказуемые технические решения и высокий уровень оснащения. Однако NX7 отличается более компактными размерами, что может сделать его привлекательнее для эксплуатации в условиях плотного трафика и обеспечить более низкую стоимость по сравнению со старшей моделью.

Цена на Nissan NX7 будет близка к 1,9 миллиона рублей — примерно столько же стоит NX8 в начальной комплектации. Для сравнения, NX8 представлен в двух версиях: гибридной и полностью электрической. В гибриде используется 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 148 л.с. в паре с электродвигателем на 265 л.с. Электрическая модификация доступна в двух вариантах — на 292 и 340 л.с. Длина NX8 составляет 4870 мм, колесная база – 2917 мм, что немного больше, чем у NX7. Новинка получила раздельные передние фары и подсвечиваемую эмблему между ними — этот элемент уже знаком по популярной модели и эффектно смотрится на контрастном фоне.

Пока неясно, планирует ли японская компания выводить NX7 на мировой рынок, однако эксперты не исключают такой возможности. Если это произойдет, модель может заинтересовать российских покупателей, ищущих современный и относительно доступный кроссовер. Важно отметить, что NX7 может стать альтернативой не только китайским, но и традиционным японским и европейским аналогам, особенно если производитель сохранит привлекательную цену и широкий выбор комплектаций.

По информации «Российской газеты», официальная премьера серийного Nissan NX7 может состояться уже в конце августа на автосалоне в Чэнду. Если судить по тенденциям последних лет, появление новых моделей с гибридными и электрическими технологиями становится стандартом для крупных автопроизводителей. Для российского рынка это может означать расширение выбора среди современных кроссоверов, а также новые возможности для тех, кто рассматривает переход на экологичные автомобили. Важно помнить, что окончательные характеристики и комплектации будут объявлены только после официальной презентации. Однако уже сейчас NX7 выглядит как интересное предложение для тех, кто стремится к инновациям и ищет баланс между ценой, оснащением и современными технологиями.

Интересно, что тенденция к появлению новых кроссоверов с гибридными и электрическими силовыми установками становится все более заметной. Это подтверждает и опыт других производителей: например, на рынке появился обновленный Geely Monjaro, который также получил гибридную версию. Подробнее о его особенностях можно узнать в отдельном материале о переменах в сегменте гибридных кроссоверов .