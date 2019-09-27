27 сентября 2019, 11:47
Nissan обновил пикап Titan
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Фото: Nissan
Компания Nissan представила рестайлинговый пикап Titan 2020 модельного года. Внедорожнику освежили дизайн, модернизировали бензиновый двигатель и трансмиссию, но убрали из гаммы турбодизель Cummins V8.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
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Компания Nissan поделилась официальными фотографиями и техническими характеристиками рестайлингового внедорожника ...Читать далее
В салоне изменилась конфигурация приборной панели, на которой появился 7-дюймовый экран. Медиасистема с точкой доступа Wi-Fi поддерживает Android Auto и Apple CarPlay и имеет 8-дюймовый тачскрин, в качестве опции доступен 9-дюймовый вариант. Список оснащения пополнился огромным панорамным люком и беспроводной зарядкой для смартфона. Фирменный комплекс систем активной безопасности Nissan Safety Shield 360 вошел в базовую комплектацию. Он включает систему автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов, систему мониторинга «слепых» зон, систему помощи при движении задним ходом, систему контроля рядности движения, автоматическое переключение дальнего/ближнего света, а также адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков и камерами кругового обзора.
Под капотом пикапа работает безальтернативный модернизированный 5,6-литровый двигатель V8, который теперь развивает на 10 л.с. и 26 Нм больше – мощность агрегата возросла до 406 л.с. (559 Нм). Мотор сочетается с новой 9-диапазонной автоматической коробкой передач, которая пришла на смену трансмиссии с 7 «скоростями». Турбодизель Cummins V8 объемом 5,0 литров исчезнет из моторной гаммы. По словам представителей Nissan, двигатель не пользовался особой популярностью у покупателей. Продажи рестайлингового Nissan Titan в США стартуют в начале 2020 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Он из алюминия чтоль?)
Хороший автомобиль, большой, мощный, для тех, кому маловат Амарок. Вот только интересно, сколько будет стоить такой монстр в России? Вряд ли его цена окажется столь демократичной, чтобы порадовать жителей глубинки.
Цитата:| Кому: diw Здравствуйте подскажите пожалуйста у вас не было что турбина как будто чихает когда после оборотов сбрасываешь
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