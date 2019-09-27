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27 сентября 2019, 11:47

Nissan обновил пикап Titan

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Фото: Nissan
Компания Nissan представила рестайлинговый пикап Titan 2020 модельного года. Внедорожнику освежили дизайн, модернизировали бензиновый двигатель и трансмиссию, но убрали из гаммы турбодизель Cummins V8.
Nissan обновил пикап Titan

Фото: Nissan

Nissan обновил пикап Titan

Фото: Nissan

Nissan обновил пикап Titan

Фото: Nissan

Nissan обновил пикап Titan

Фото: Nissan

Nissan обновил пикап Titan

Фото: Nissan

Nissan обновил пикап Titan

Фото: Nissan

Nissan обновил пикап Titan

Фото: Nissan

Nissan обновил пикап Titan

Фото: Nissan

Nissan обновил пикап Titan

Фото: Nissan

Nissan обновил пикап Titan
Nissan обновил пикап Titan
Nissan обновил пикап Titan
Nissan обновил пикап Titan
Nissan обновил пикап Titan
Nissan обновил пикап Titan
Nissan обновил пикап Titan
Nissan обновил пикап Titan
Nissan обновил пикап Titan
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Компания Nissan поделилась официальными фотографиями и техническими характеристиками рестайлингового внедорожника ...
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Пикап Nissan Titan получил стандартный набор фейслифтинга: новую решетку радиатора, иную светодиодную оптику с двойными бумерангами ходовых огней, другой передний бампер с новыми прямоугольными секциями противотуманных фар. Кроме того, изменилась графика задних фар, отделка кормы и дизайн колесных дисков. Палитра цветов пополнилась тремя новыми оттенками: алым Red Alert, песочным Baja Storm и бордовым Cardinal Red Metallic.

В салоне изменилась конфигурация приборной панели, на которой появился 7-дюймовый экран. Медиасистема с точкой доступа Wi-Fi поддерживает Android Auto и Apple CarPlay и имеет 8-дюймовый тачскрин, в качестве опции доступен 9-дюймовый вариант. Список оснащения пополнился огромным панорамным люком и беспроводной зарядкой для смартфона. Фирменный комплекс систем активной безопасности Nissan Safety Shield 360 вошел в базовую комплектацию. Он включает систему автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов, систему мониторинга «слепых» зон, систему помощи при движении задним ходом, систему контроля рядности движения, автоматическое переключение дальнего/ближнего света, а также адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков и камерами кругового обзора.

Под капотом пикапа работает безальтернативный модернизированный 5,6-литровый двигатель V8, который теперь развивает на 10 л.с. и 26 Нм больше – мощность агрегата возросла до 406 л.с. (559 Нм). Мотор сочетается с новой 9-диапазонной автоматической коробкой передач, которая пришла на смену трансмиссии с 7 «скоростями». Турбодизель Cummins V8 объемом 5,0 литров исчезнет из моторной гаммы. По словам представителей Nissan, двигатель не пользовался особой популярностью у покупателей. Продажи рестайлингового Nissan Titan в США стартуют в начале 2020 года.

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Комментарии

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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Пикап Nissan Titan не прошел краш-тесты
Он из алюминия чтоль?)
AlekseiE
Пикап Nissan Titan может приехать в Россию
Хороший автомобиль, большой, мощный, для тех, кому маловат Амарок. Вот только интересно, сколько будет стоить такой монстр в России? Вряд ли его цена окажется столь демократичной, чтобы порадовать жителей глубинки.
Матвей
Форум Nissan Cabstar
Цитата:| Кому: diw Здравствуйте подскажите пожалуйста у вас не было что турбина как будто чихает когда после оборотов сбрасываешь
Роман
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Nissan обновил пикап Titan
{{material_127642}}Пикап Nissan Titan получил стандартный набор фейслифтинга: новую решетку радиатора, иную светодиодную оптику с двойными бумерангами ходовых огней, другой передний бампер с новыми прямоугольными секциями противотуманных фар. Кроме того, изменилась графика задних фар, отделка кормы и дизайн колесных дисков. Палитра цветов пополнилась тремя новыми оттенками: алым Red Alert, песочным Baja Storm и бордовым Cardinal Red Metallic.В салоне изменилась конфигурация приборной панели, на которой появился 7-дюймовый экран. Медиасистема с точкой доступа Wi-Fi поддерживает Android Auto и Apple CarPlay и имеет 8-дюймовый тачскрин, в качестве опции доступен 9-дюймовый вариант. Список оснащения пополнился огромным панорамным люком и беспроводной зарядкой для смартфона. Фирменный комплекс систем активной безопасности Nissan Safety Shield 360 вошел в базовую комплектацию. Он включает систему автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов, систему мониторинга «слепых» зон, систему помощи при движении задним ходом, систему контроля рядности движения, автоматическое переключение дальнего/ближнего света, а также адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков и камерами кругового обзора.Под капотом пикапа работает безальтернативный модернизированный 5,6-литровый двигатель V8, который теперь развивает на 10 л.с. и 26 Нм больше – мощность агрегата возросла до 406 л.с. (559 Нм). Мотор сочетается с новой 9-диапазонной автоматической коробкой передач, которая пришла на смену трансмиссии с 7 «скоростями». Турбодизель Cummins V8 объемом 5,0 литров исчезнет из моторной гаммы. По словам представителей Nissan, двигатель не пользовался особой популярностью у покупателей. Продажи рестайлингового Nissan Titan в США стартуют в начале 2020 года.
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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