Ошибка в софте Nissan может обездвижить автомобиль - что делать владельцам

29 июня 2026, 08:11
Nissan объявил масштабный отзыв гибридов из-за сбоя в системе батареи
Nissan объявил масштабный отзыв гибридов из-за сбоя в системе батареи
Более 600 тысяч гибридных Nissan X-Trail, Note и Note Aura, выпущенных с 2020 по 2026 год, попали под сервисную кампанию из-за программного сбоя. Владелец может внезапно столкнуться с ограничением мощности или полной остановкой машины. Почему это важно для российских водителей и как избежать неприятных последствий - разбираемся в деталях.
Владельцы гибридных Nissan в России и Японии оказались в зоне риска: производитель начал масштабный отзыв более 600 тысяч автомобилей из-за критической ошибки в программном обеспечении блока управления литий-ионной батареей. Проблема затрагивает популярные модели X-Trail, Note и Note Aura, выпущенные с ноября 2020 по апрель 2026 года. Для российских автомобилистов это особенно актуально, ведь часть машин с дефектом уже оказалась на вторичном рынке страны.
Сбой в софте может привести к неожиданному включению сигнала неисправности на приборной панели, а в некоторых случаях - к снижению мощности электромотора или даже его полному отключению. В результате автомобиль может внезапно потерять способность двигаться, что создает угрозу безопасности и вызывает серьезные неудобства для водителей.
Производитель настоятельно рекомендует владельцам как можно скорее обратиться в официальные сервисные центры Nissan. Там специалисты бесплатно обновят программное обеспечение контроллера батареи, чтобы устранить риск повторения сбоя. Важно отметить, что отзыв распространяется не только на новые автомобили, но и на подержанные экземпляры, ввезенные из Японии, которые уже эксплуатируются в России.
По имеющимся данным, подобные случаи с массовыми отзывами из-за программных ошибок становятся все более частыми на фоне роста числа электрифицированных автомобилей. Для справки: литий-ионные батареи требуют сложного электронного контроля, и малейший сбой в ПО может привести к серьезным последствиям. Владельцам гибридов стоит внимательно следить за обновлениями и не игнорировать сервисные кампании, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.
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