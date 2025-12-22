Обновленный Nissan Pathfinder 2026: сколько стоит и что изменилось — все подробности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 19:48

Nissan открывает заказы на новый Pathfinder 2026 модельного года. Цена стартует с 37 500 долларов (2,97 млн рублей). Модель получила свежий дизайн и современные технологии. Впервые Pathfinder появился в США в 1986 году. Узнайте, чем удивит новое поколение.

Японский автопроизводитель Nissan официально объявил о начале приема заказов на обновленный внедорожник Pathfinder 2026 модельного года для американского рынка. Минимальная стоимость новинки составит 37 500 долларов (2,97 млн рублей), что делает его одним из привлекательных предложений в сегменте среднеразмерных SUV. За эти деньги покупатели получат не только слегка измененный внешний вид, но и расширенный набор современных опций.

Внешне Pathfinder 2026 модельного года отличается более выразительной решеткой радиатора, новыми бамперами и доработанными светодиодными фарами. В салоне появились улучшенные материалы отделки, а также обновленная мультимедийная система с увеличенным экраном и поддержкой последних версий Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в базовой комплектации теперь доступны дополнительные системы безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

История модели Pathfinder на американском рынке началась почти 40 лет назад - в 1986 году, когда Nissan впервые вывел на рынок двухдверный внедорожник с рамной конструкцией. Тогда автомобиль позиционировался как альтернатива американским внедорожник и быстро завоевал популярность благодаря своей надежности и выносливости. С тех пор Pathfinder неоднократно менял облик и техническую начинку, постепенно превращаясь из утилитарного внедорожника в более комфортный и технологичный семейный автомобиль.

В новом поколении инженеры Nissan сделали акцент на балансе между проходимостью и удобством для повседневной эксплуатации. Под капотом Pathfinder 2026 модельного года установлен проверенный атмосферный двигатель V6 объемом 3,5 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод может быть как передним, так и полным - в зависимости от выбранной комплектации. Среди опций - система интеллектуального полного привода, позволяющая уверенно чувствовать себя на бездорожье и в сложных погодных условиях.

Как отмечают представители компании, обновленный Pathfinder рассчитан на широкую аудиторию: от семей с детьми до любителей активного отдыха. В салоне предусмотрено до восьми посадочных мест, а трансформация задних рядов позволяет перевозить крупногабаритные вещи. В числе новых опций - панорамная крыша, премиальная аудиосистема и расширенный пакет электронных ассистентов водителя.

За счет сочетания современного дизайна, богатого оснащения и проверенной технической базы, новый Pathfinder может стать одним из лидеров в своем классе. По информации autoevolution, интерес к новинке уже проявляют как постоянные поклонники марки, так и те, кто только присматривается к сегменту среднеразмерных внедорожников.

Упомянутые модели: Nissan Pathfinder (от 2 460 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
