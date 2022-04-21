21 апреля 2022, 18:03
Nissan окончательно убил Datsun (во второй раз)
Компания Nissan объявил о закрытии своего бренда Datsun в Индии – последней стране мира, где до недавнего времени продавались недорогие модели Datsun redi-Go, Go и Go Plus. Официальная причина – низкий спрос.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Фото: Datsun
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На протяжении прошлого года автомобили Datsun еще выпускали в Индии. Сейчас компания официально сообщила о прекращении производства на заводе в Ченнаи. В Nisssan отдельно подчеркнули, что прекращение производства и продаж никак не скажется на гарантийных обязательствах и постгарантийном обслуживании.
Упомянутые модели: Datsun redi-GO
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