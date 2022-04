Nissan окончательно убил Datsun (во второй раз)

Компания Nissan объявил о закрытии своего бренда Datsun в Индии – последней стране мира, где до недавнего времени продавались недорогие модели Datsun redi-Go, Go и Go Plus. Официальная причина – низкий спрос.