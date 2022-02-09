Nissan оставит Европу без двигателей внутреннего сгорания
Глава Nissan Ашвани Гупта заявил на недавней пресс-конференции, что компания отказывается от разработки новых двигателей для автомобилей, продаваемых в Европе. Вместо того чтобы вкладывать огромные средства в разработку двигателей стандарта Евро-7, Nissan сосредоточится на развитии линейки электрокаров. По прогнозами экспертов, автомобили с нулевым уровнем выбросов со временем будут дешеветь и становиться более доступными для простых покупателей. К слову, глава Volkswagen Герберт Дисс уверен, что уже к 2025 году электрокары и машины с ДВС сравняются в стоимости.
Ожидается, что стандарт Евро-7 станет последним перед полным переходом на электромобили. Дата его вступления в силу пока не утверждена, но ожидается, что это произойдет в 2025 году. Тем временем, Еврокомиссия призывает с 2035 года полностью запретить продажу новых автомобилей с ДВС. Не дожидаясь этого, многие автопроизводители, продающие машины на европейском рынке, уже объявили о планах отказаться от ДВС на пять лет раньше, к 2030 году.
С другой стороны, глава Nissan подчеркнул, что компания будет продолжать разрабатывать бензиновые и дизельные двигатели для других стран, включая США, где нет таких жестких требований, а клиенты не желают пересаживаться на электрокары.
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