21 декабря 2017, 17:08

Nissan отмечает повышенный спрос на Leaf

Предзаказы на новый электрических хэтчбек Nissan Leaf уже достигли отметки в 10 000 экземпляров, хотя он даже не поступил в европейские дилерские центры. Первые поставки покупателям ожидаются в начале февраля 2018 года.
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Производство нового Leaf стартовало в декабре 2017 года на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Компания намерена наращивать объемы, чтобы поддерживать потребительский спрос.

Cиловая установка электрокара имеет отдачу 150 л. с. Крутящий момент увеличен до 320 Нм, что способствует более быстрому разгону автомобиля – с места до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Дизайн нового Leaf выполнен в стилистике IDS Concept, который впервые был продемонстрирован на автосалоне в Токио в 2015 году. Хэтчбек получил V-образную решетку радиатора, которая объединяет электрокар с X-Trail и Qashqai.

Дизайн и тюнинг Ниссан

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Nissan отмечает повышенный спрос на Leaf
{{material_122101}} Производство нового Leaf стартовало в декабре 2017 года на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Компания намерена наращивать объемы, чтобы поддерживать потребительский спрос.Cиловая установка электрокара имеет отдачу 150 л. с. Крутящий момент увеличен до 320 Нм, что способствует более быстрому разгону автомобиля – с места до 100 км/ч за 7,9 секунды.Дизайн нового Leaf выполнен в стилистике IDS Concept, который впервые был продемонстрирован на автосалоне в Токио в 2015 году. Хэтчбек получил V-образную решетку радиатора, которая объединяет электрокар с X-Trail и Qashqai.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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