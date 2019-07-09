Nissan отмечает юбилей производства автомобилей в Санкт-Петербурге
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Кроме того, производитель намерен повысить конкурентоспособность российского завода на глобальном уровне, расширить географию поставок и экспорта. Российский завод Nissan в Санкт-Петербурге – самая молодая среди европейских производственных площадок компании. За 10 лет с его конвейера сошло 370 тыс. автомобилей.
С первого дня предприятие производит автомобили по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку кузовов. Инвестиции Nissan в создание собственного производства в России на первом этапе составили около 200 млн долларов, затем в 2014 году еще 167 млн евро было вложено в расширение производственных площадей.
Сегодня численность сотрудников завода составляет 2000 человек, а производственные мощности позволяют выпускать до 100 000 популярных у российских клиентов моделей X-Trail, Qashqai и Murano в год. Благодаря запуску новых цехов - штамповки и литья пластиковых комплектующих - завод получил возможность экспортировать компоненты на другие предприятия Nissan.
В 2018 году завод в Санкт-Петербурге выпустил 56 525 автомобилей, поставив рекорд годового объема выпуска за всю историю Nissan в России. Дважды за свою историю, в 2012 и 2013 годах, завод удостоился глобальной премии за качество автомобилей и был назван лучшим среди всех предприятий Nissan в мире.
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