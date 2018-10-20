20 октября 2018, 14:55
Nissan отзывает 375 кроссоверов Juke
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Российский офис Nissan объявил о начале сервисной кампании, затрагивающей 375 кроссоверов Juke. Причина – дефект системы зажигания, который может привести к внезапной остановке двигателя во время движения.
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Компания Nissan объявила о начале в России отзывной кампании, затрагивающей 769 кроссоверов X-Trail. Соответствующее ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев Nissan Juke оповестят по телефону или электронной почте о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты сервисной станции осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят выключатель зажигания. Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
В апреле 2018 года Nissan отзывал 769 кроссоверов X-Trail, сошедших с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года, в связи с дефектом задних сидений. Выяснилось, что на заводе сварка компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья была выполнена с нарушением спецификации.
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Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
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