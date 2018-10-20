20 октября 2018, 14:55

Nissan отзывает 375 кроссоверов Juke

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Российский офис Nissan объявил о начале сервисной кампании, затрагивающей 375 кроссоверов Juke. Причина – дефект системы зажигания, который может привести к внезапной остановке двигателя во время движения.
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Компания Nissan объявила о начале в России отзывной кампании, затрагивающей 769 кроссоверов X-Trail. Соответствующее ...
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Источник неприятностей кроется в заводском дефекте внутренней пружины выключателя зажигания. Она была изготовлена с поверхностным повреждением, которое со временем приводит к ее усталостному разрушению. Как результат, двигатель может заглохнуть прямо в процессе движения. Неисправность заподозрили у 375 кроссоверов Juke, проданных в России c 3 апреля по 13 июня 2017 года.

В ближайшее время всех владельцев Nissan Juke оповестят по телефону или электронной почте о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты сервисной станции осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят выключатель зажигания. Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.

В апреле 2018 года Nissan отзывал 769 кроссоверов X-Trail, сошедших с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года, в связи с дефектом задних сидений. Выяснилось, что на заводе сварка компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья была выполнена с нарушением спецификации.
По собственной информации 110km.ru
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Форум Nissan Juke
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Елизавета
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Nissan отзывает 375 кроссоверов Juke
{{material_122970}}Источник неприятностей кроется в заводском дефекте внутренней пружины выключателя зажигания. Она была изготовлена с поверхностным повреждением, которое со временем приводит к ее усталостному разрушению. Как результат, двигатель может заглохнуть прямо в процессе движения. Неисправность заподозрили у 375 кроссоверов Juke, проданных в России c 3 апреля по 13 июня 2017 года.В ближайшее время всех владельцев Nissan Juke оповестят по телефону или электронной почте о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты сервисной станции осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят выключатель зажигания. Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.В апреле 2018 года Nissan отзывал 769 кроссоверов X-Trail, сошедших с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года, в связи с дефектом задних сидений. Выяснилось, что на заводе сварка компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья была выполнена с нарушением спецификации.
2018-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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