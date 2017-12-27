27 декабря 2017, 17:18

Nissan отзывает более 100 тысяч машин из-за подушек безопасности

Российский офис Nissan отзывает 106 340 автомобилей, проданных на территории нашей страны. На сервис уедут Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II, X-Trall, которые были произведены с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012-го.
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Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной проведения отзывной кампании является нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира. При длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температурой он портится. В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон.

Специалисты сервисных центров Nissan проверят отзываемые машины на предмет наличия неполадки и при необходимости заменят газогенератор подушки безопасности пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее Nissan объявил об отзыве 127 738 автомобилей Note и Tiida, которые были выпущены в период с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014-го. Причиной отзыва являются дефектные подушки безопасности фирмы Takata. При аварии они могут сработать некорректно: внутреннее давление газогенератора чрезмерно возрастет, что приведет к разрыву его корпуса.
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Nissan отзывает более 100 тысяч машин из-за подушек безопасности
{{material_122151}}Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной проведения отзывной кампании является нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира. При длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температурой он портится. В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон.Специалисты сервисных центров Nissan проверят отзываемые машины на предмет наличия неполадки и при необходимости заменят газогенератор подушки безопасности пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.Ранее Nissan объявил об отзыве 127 738 автомобилей Note и Tiida, которые были выпущены в период с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014-го. Причиной отзыва являются дефектные подушки безопасности фирмы Takata. При аварии они могут сработать некорректно: внутреннее давление газогенератора чрезмерно возрастет, что приведет к разрыву его корпуса.
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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