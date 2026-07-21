Nissan отзывает автомобили, собранные за последние 15 лет: переполох из-за опечатки

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

21 июля 2026, 14:52

Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках

Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках

Nissan отзывает автомобили, собранные за последние 15 лет: переполох из-за опечатки

Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках

Nissan запускает масштабную отзывную кампанию в США: под нее попали популярные внедорожники Armada и премиальные Infiniti QX56 и QX80. Причина - ошибка в информации о допустимой нагрузке на оси. Какие риски это создает для владельцев, что будет с машинами и почему подобные случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.

Nissan запускает масштабную отзывную кампанию в США: под нее попали популярные внедорожники Armada и премиальные Infiniti QX56 и QX80. Причина - ошибка в информации о допустимой нагрузке на оси. Какие риски это создает для владельцев, что будет с машинами и почему подобные случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о массовом отзыве автомобилей Nissan в США может показаться далеким событием, но на самом деле она затрагивает вопросы безопасности, которые актуальны для всех владельцев современных машин. Ошибки в маркировке, даже такие на первый взгляд незначительные, как неправильные данные на наклейках, способны привести к серьезным последствиям на дороге.

Как сообщает Autonews, компания Nissan North America объявила об отзыве 168 149 автомобилей, включая популярные внедорожники Nissan Armada 2020-2026 годов выпуска, а также Infiniti QX56 2011-2013 и Infiniti QX80 2014-2027 годов. Все эти модели оснащены 22-дюймовыми колесами и попали под кампанию из-за некорректной информации о максимально допустимой нагрузке на переднюю и заднюю оси (GAWR), указанной на заводских наклейках. Обычно такие наклейки размещаются на раме водительской двери и служат ориентиром для владельцев при эксплуатации автомобиля.

Ошибка в маркировке может привести к тому, что водитель, не подозревая об этом, превысит допустимую нагрузку на одну из осей. Это, в свою очередь, увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций, особенно при полной загрузке машины или буксировке прицепа. В условиях российских дорог, где часто приходится перевозить тяжелые грузы или ездить по пересеченной местности, подобные нюансы могут сыграть решающую роль.

Владельцев затронутых автомобилей планируют уведомить о проблеме 4 сентября. Им будут отправлены новые сертификационные наклейки с правильными данными, а официальные дилеры бесплатно заменят их на автомобилях. Такая мера позволит снизить вероятность ошибок при эксплуатации и повысить уровень безопасности. Подобные случаи уже происходили на рынке: ранее с похожей проблемой столкнулась Subaru, отозвавшая более полумиллиона машин из-за неточностей в документации.

Интересно, что массовые отзывные кампании, связанные с ошибками в маркировке или документации, становятся все более частыми. Это связано с ужесточением стандартов безопасности и вниманием к деталям, которые раньше могли оставаться незамеченными. Например, недавно журналисты провели масштабное сравнение сенсорных и физических кнопок в автомобилях, чтобы выяснить, как такие детали влияют на безопасность и удобство водителя - результаты оказались неожиданными и вызвали дискуссию среди экспертов (подробности в материале).

Для справки: GAWR (Gross Axle Weight Rating) - это максимально допустимая нагрузка на каждую ось автомобиля, которую нельзя превышать ни при каких условиях. Нарушение этого параметра может привести к ускоренному износу подвески, ухудшению управляемости и даже к поломке важных узлов. В США такие ошибки строго контролируются Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA), и производители обязаны оперативно устранять выявленные недочеты.

В целом, история с отзывом Nissan подчеркивает важность внимательного отношения к деталям даже в таких, казалось бы, незначительных вопросах, как маркировка. Для российских владельцев это еще один повод проверить свои автомобили на соответствие заводским стандартам и не игнорировать уведомления от дилеров. Подобные кампании показывают, что даже мелкие ошибки могут иметь серьезные последствия, если вовремя не принять меры.

Упомянутые модели: Nissan Armada, Infiniti QX56, Infiniti QX80 (от 4 855 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan, Infiniti
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан, Инфинити

Похожие материалы Ниссан, Инфинити

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Махачкала Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться