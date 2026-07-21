Nissan отзывает автомобили, собранные за последние 15 лет: переполох из-за опечатки

21 июля 2026, 14:52
Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках
Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках
Nissan запускает масштабную отзывную кампанию в США: под нее попали популярные внедорожники Armada и премиальные Infiniti QX56 и QX80. Причина - ошибка в информации о допустимой нагрузке на оси. Какие риски это создает для владельцев, что будет с машинами и почему подобные случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о массовом отзыве автомобилей Nissan в США может показаться далеким событием, но на самом деле она затрагивает вопросы безопасности, которые актуальны для всех владельцев современных машин. Ошибки в маркировке, даже такие на первый взгляд незначительные, как неправильные данные на наклейках, способны привести к серьезным последствиям на дороге.
Как сообщает Autonews, компания Nissan North America объявила об отзыве 168 149 автомобилей, включая популярные внедорожники Nissan Armada 2020-2026 годов выпуска, а также Infiniti QX56 2011-2013 и Infiniti QX80 2014-2027 годов. Все эти модели оснащены 22-дюймовыми колесами и попали под кампанию из-за некорректной информации о максимально допустимой нагрузке на переднюю и заднюю оси (GAWR), указанной на заводских наклейках. Обычно такие наклейки размещаются на раме водительской двери и служат ориентиром для владельцев при эксплуатации автомобиля.
Ошибка в маркировке может привести к тому, что водитель, не подозревая об этом, превысит допустимую нагрузку на одну из осей. Это, в свою очередь, увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций, особенно при полной загрузке машины или буксировке прицепа. В условиях российских дорог, где часто приходится перевозить тяжелые грузы или ездить по пересеченной местности, подобные нюансы могут сыграть решающую роль.
Владельцев затронутых автомобилей планируют уведомить о проблеме 4 сентября. Им будут отправлены новые сертификационные наклейки с правильными данными, а официальные дилеры бесплатно заменят их на автомобилях. Такая мера позволит снизить вероятность ошибок при эксплуатации и повысить уровень безопасности. Подобные случаи уже происходили на рынке: ранее с похожей проблемой столкнулась Subaru, отозвавшая более полумиллиона машин из-за неточностей в документации.
Интересно, что массовые отзывные кампании, связанные с ошибками в маркировке или документации, становятся все более частыми. Это связано с ужесточением стандартов безопасности и вниманием к деталям, которые раньше могли оставаться незамеченными. Например, недавно журналисты провели масштабное сравнение сенсорных и физических кнопок в автомобилях, чтобы выяснить, как такие детали влияют на безопасность и удобство водителя - результаты оказались неожиданными и вызвали дискуссию среди экспертов (подробности в материале).
Для справки: GAWR (Gross Axle Weight Rating) - это максимально допустимая нагрузка на каждую ось автомобиля, которую нельзя превышать ни при каких условиях. Нарушение этого параметра может привести к ускоренному износу подвески, ухудшению управляемости и даже к поломке важных узлов. В США такие ошибки строго контролируются Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA), и производители обязаны оперативно устранять выявленные недочеты.
В целом, история с отзывом Nissan подчеркивает важность внимательного отношения к деталям даже в таких, казалось бы, незначительных вопросах, как маркировка. Для российских владельцев это еще один повод проверить свои автомобили на соответствие заводским стандартам и не игнорировать уведомления от дилеров. Подобные кампании показывают, что даже мелкие ошибки могут иметь серьезные последствия, если вовремя не принять меры.
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