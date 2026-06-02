«Слепые» приборы и угроза безопасности: из-за сбоя в прошивке Nissan отзывает почти 52 000 кроссоверов Kicks 2025–2026 годов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 июня 2026, 07:21

Nissan отзывает Kicks 2025-2026 из-за сбоя дисплея: почти 52 000 машин под угрозой

Nissan отзывает Kicks 2025-2026 из-за сбоя дисплея: почти 52 000 машин под угрозой

«Слепые» приборы и угроза безопасности: из-за сбоя в прошивке Nissan отзывает почти 52 000 кроссоверов Kicks 2025–2026 годов

Nissan отзывает Kicks 2025-2026 из-за сбоя дисплея: почти 52 000 машин под угрозой

Nissan объявил о масштабном отзыве кроссоверов Kicks 2025 и 2026 годов выпуска в США из-за программной ошибки, приводящей к исчезновению информации на приборной панели. Водители могут остаться без важных индикаторов, что повышает риск аварий. Производитель обещает бесплатное обновление ПО и уведомит владельцев до июля 2026 года.

Nissan объявил о масштабном отзыве кроссоверов Kicks 2025 и 2026 годов выпуска в США из-за программной ошибки, приводящей к исчезновению информации на приборной панели. Водители могут остаться без важных индикаторов, что повышает риск аварий. Производитель обещает бесплатное обновление ПО и уведомит владельцев до июля 2026 года.

Отзыв почти 52 000 кроссоверов Nissan Kicks 2025 и 2026 годов выпуска в США стал одной из самых резонансных новостей для рынка массовых внедорожников. Причина — программная ошибка, из-за которой экран электронных приборов может полностью или частично гаснуть. Это не просто неудобство: отсутствие информации о скорости, работе поворотников и других важных параметрах создаёт реальную угрозу безопасности на дороге.

Согласно имеющимся данным, проблема возникает на автомобилях, произведённых с 24 июня 2024 года по 9 января 2026 года на заводе в мексиканском Агуаскальентесе. Поставщиком дисплеев выступает компания Aumovio Periferico, а неисправные блоки имеют номера 24809 7LG3A (для Kicks 2025 года) и 24809 7LX4A (для 2026 года). Сбой обнаружился не сразу: для возникновения ошибки требуется несколько циклов включения и нагрева, после чего микросхема может уйти в бесконечный цикл и перестать передавать данные между контроллерами.

Впервые жалобы на синие или пустые экраны начали поступать в марте 2025 года. В октябре того же года специалисты Nissan и поставщик выявили слабое место в интегрированной схеме дисплея. В январе 2026 года на производстве внедрили доработку, а затем провели аудит, чтобы определить, какие машины попали в зону риска. В итоге компания признала необходимость отзыва: зафиксировано 205 гарантийных обращений и 7 технических отчётов по данным проблемам за период с октября 2024 года по апрель 2026 года.

Для решения вопроса Nissan предложил обновление программного обеспечения для электронных приборов. Процедура не требует дополнительных затрат и осуществляется бесплатно в официальных сервисах. Владельцы и арендаторы получат уведомления по почте примерно до 1 июля 2026 года. Важно, что обновление уже применяется на новых автомобилях с января 2026 года.

Nissan Kicks второго поколения (индекс P16) построен на платформе CMF-B HS и поступил на рынок США в 2025 году. Модель представлена в трёх комплектациях — S, SV и SR, причём полный привод доступен только за доплату. Базовая цена — от 22 730 долларов без учёта налогов и доставки. Для российского рынка полезен опыт массового отзыва в США: он показывает, как производители реагируют на сбои в электронике и постепенно, но быстро внедряют решения. Кроме того, подобные случаи дисциплинируют соблюдение стандартов регулярного обновления ПО и контроля качества поставщиков компонентов.

Упомянутые модели: Nissan Kicks
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Ленинградская область Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться