«Слепые» приборы и угроза безопасности: из-за сбоя в прошивке Nissan отзывает почти 52 000 кроссоверов Kicks 2025–2026 годов

Nissan отзывает Kicks 2025-2026 из-за сбоя дисплея: почти 52 000 машин под угрозой

Nissan объявил о масштабном отзыве кроссоверов Kicks 2025 и 2026 годов выпуска в США из-за программной ошибки, приводящей к исчезновению информации на приборной панели. Водители могут остаться без важных индикаторов, что повышает риск аварий. Производитель обещает бесплатное обновление ПО и уведомит владельцев до июля 2026 года.

Nissan объявил о масштабном отзыве кроссоверов Kicks 2025 и 2026 годов выпуска в США из-за программной ошибки, приводящей к исчезновению информации на приборной панели. Водители могут остаться без важных индикаторов, что повышает риск аварий. Производитель обещает бесплатное обновление ПО и уведомит владельцев до июля 2026 года.

Отзыв почти 52 000 кроссоверов Nissan Kicks 2025 и 2026 годов выпуска в США стал одной из самых резонансных новостей для рынка массовых внедорожников. Причина — программная ошибка, из-за которой экран электронных приборов может полностью или частично гаснуть. Это не просто неудобство: отсутствие информации о скорости, работе поворотников и других важных параметрах создаёт реальную угрозу безопасности на дороге.

Согласно имеющимся данным, проблема возникает на автомобилях, произведённых с 24 июня 2024 года по 9 января 2026 года на заводе в мексиканском Агуаскальентесе. Поставщиком дисплеев выступает компания Aumovio Periferico, а неисправные блоки имеют номера 24809 7LG3A (для Kicks 2025 года) и 24809 7LX4A (для 2026 года). Сбой обнаружился не сразу: для возникновения ошибки требуется несколько циклов включения и нагрева, после чего микросхема может уйти в бесконечный цикл и перестать передавать данные между контроллерами.

Впервые жалобы на синие или пустые экраны начали поступать в марте 2025 года. В октябре того же года специалисты Nissan и поставщик выявили слабое место в интегрированной схеме дисплея. В январе 2026 года на производстве внедрили доработку, а затем провели аудит, чтобы определить, какие машины попали в зону риска. В итоге компания признала необходимость отзыва: зафиксировано 205 гарантийных обращений и 7 технических отчётов по данным проблемам за период с октября 2024 года по апрель 2026 года.

Для решения вопроса Nissan предложил обновление программного обеспечения для электронных приборов. Процедура не требует дополнительных затрат и осуществляется бесплатно в официальных сервисах. Владельцы и арендаторы получат уведомления по почте примерно до 1 июля 2026 года. Важно, что обновление уже применяется на новых автомобилях с января 2026 года.

Nissan Kicks второго поколения (индекс P16) построен на платформе CMF-B HS и поступил на рынок США в 2025 году. Модель представлена в трёх комплектациях — S, SV и SR, причём полный привод доступен только за доплату. Базовая цена — от 22 730 долларов без учёта налогов и доставки. Для российского рынка полезен опыт массового отзыва в США: он показывает, как производители реагируют на сбои в электронике и постепенно, но быстро внедряют решения. Кроме того, подобные случаи дисциплинируют соблюдение стандартов регулярного обновления ПО и контроля качества поставщиков компонентов.