«Слепые» приборы и угроза безопасности: из-за сбоя в прошивке Nissan отзывает почти 52 000 кроссоверов Kicks 2025–2026 годов

2 июня 2026, 07:21
Nissan отзывает Kicks 2025-2026 из-за сбоя дисплея: почти 52 000 машин под угрозой
Nissan отзывает Kicks 2025-2026 из-за сбоя дисплея: почти 52 000 машин под угрозой
Nissan объявил о масштабном отзыве кроссоверов Kicks 2025 и 2026 годов выпуска в США из-за программной ошибки, приводящей к исчезновению информации на приборной панели. Водители могут остаться без важных индикаторов, что повышает риск аварий. Производитель обещает бесплатное обновление ПО и уведомит владельцев до июля 2026 года.
Отзыв почти 52 000 кроссоверов Nissan Kicks 2025 и 2026 годов выпуска в США стал одной из самых резонансных новостей для рынка массовых внедорожников. Причина — программная ошибка, из-за которой экран электронных приборов может полностью или частично гаснуть. Это не просто неудобство: отсутствие информации о скорости, работе поворотников и других важных параметрах создаёт реальную угрозу безопасности на дороге.
Согласно имеющимся данным, проблема возникает на автомобилях, произведённых с 24 июня 2024 года по 9 января 2026 года на заводе в мексиканском Агуаскальентесе. Поставщиком дисплеев выступает компания Aumovio Periferico, а неисправные блоки имеют номера 24809 7LG3A (для Kicks 2025 года) и 24809 7LX4A (для 2026 года). Сбой обнаружился не сразу: для возникновения ошибки требуется несколько циклов включения и нагрева, после чего микросхема может уйти в бесконечный цикл и перестать передавать данные между контроллерами.
Впервые жалобы на синие или пустые экраны начали поступать в марте 2025 года. В октябре того же года специалисты Nissan и поставщик выявили слабое место в интегрированной схеме дисплея. В январе 2026 года на производстве внедрили доработку, а затем провели аудит, чтобы определить, какие машины попали в зону риска. В итоге компания признала необходимость отзыва: зафиксировано 205 гарантийных обращений и 7 технических отчётов по данным проблемам за период с октября 2024 года по апрель 2026 года.
Для решения вопроса Nissan предложил обновление программного обеспечения для электронных приборов. Процедура не требует дополнительных затрат и осуществляется бесплатно в официальных сервисах. Владельцы и арендаторы получат уведомления по почте примерно до 1 июля 2026 года. Важно, что обновление уже применяется на новых автомобилях с января 2026 года.
Nissan Kicks второго поколения (индекс P16) построен на платформе CMF-B HS и поступил на рынок США в 2025 году. Модель представлена в трёх комплектациях — S, SV и SR, причём полный привод доступен только за доплату. Базовая цена — от 22 730 долларов без учёта налогов и доставки. Для российского рынка полезен опыт массового отзыва в США: он показывает, как производители реагируют на сбои в электронике и постепенно, но быстро внедряют решения. Кроме того, подобные случаи дисциплинируют соблюдение стандартов регулярного обновления ПО и контроля качества поставщиков компонентов.
Похожие материалы Ниссан
-
05.05.2026, 21:04
Японский кроссовер Nissan Kicks стал дешевле LADA Vesta на российском рынке
На российском рынке появился новый кроссовер Nissan Kicks китайской сборки, который оказался дешевле даже некоторых моделей LADA. Почему эта новинка вызвала ажиотаж среди автолюбителей и каковы ее реальные преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.03.2026, 10:31
Nissan Kicks выходит на российский рынок: старт продаж и реальные цены в регионах
От 1,35 млн рублей: на российском рынке появился новый кроссовер Nissan Kicks, который уже вызвал ажиотаж среди покупателей. Цены и комплектации сильно отличаются в зависимости от города, а параллельный импорт открыл новые возможности для автолюбителей. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
08.02.2023, 09:40
3 ярких японских кроссовера, которые появились в России благодаря параллельному импорту
Минувший 2022 год был непростым для отечественного авторынка. Крупнейшие мировые производители ушли из России и приостановили поставки новых автомобилей. Дилерам пришлось осваивать схему параллельного импорта.Читать далее
-
02.06.2026, 20:32
Почему в Германии автомобили отдают бесплатно: реальные расходы и неожиданные причины
В Германии все чаще можно встретить объявления о бесплатной передаче автомобилей. Разбираемся, какие расходы вынуждают немцев отдавать машины даром, и почему эта тенденция набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
02.06.2026, 20:27
Пять кроссоверов, которые изменили рынок: надежность, спрос и реальные минусы
Кроссоверы давно стали символом универсальности и надежности на российских дорогах. В этом рейтинге - пять моделей, которые заслужили статус легенд благодаря сочетанию практичности, спроса и реальных эксплуатационных особенностей.Читать далее
-
02.06.2026, 20:21
До 10 китайских автобрендов покидают Россию: что происходит на рынке
Российский авторынок переживает новый этап: сразу несколько китайских брендов объявили о планах покинуть страну. Причины - резкое увеличение утильсбора, изменение таможенных правил и отсутствие локализации. Это может серьезно повлиять на выбор и цены для покупателей уже в ближайшие месяцы.Читать далее
-
02.06.2026, 19:59
Пользователи жалуются на сбои Android Auto после обновления - массовые отключения в авто
Владельцы автомобилей столкнулись с неожиданными сбоями в работе Android Auto после недавнего обновления. Проблема проявляется в случайных отключениях системы, что вызывает недовольство пользователей и поднимает вопросы к разработчикам. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
02.06.2026, 19:54
V3 с новым контроллером и передаточным числом: электровелосипед с запасом хода 129 км
Электровелосипед V3 получил обновленную трансмиссию и современный контроллер, что позволило увеличить крутящий момент до 320 Н*м и обеспечить максимальную мощность 8500 Вт. Новинка выделяется четырьмя режимами езды и возможностью разгона до 113 км/ч, что делает ее одной из самых интересных моделей на рынке в 2026 году.Читать далее
-
02.06.2026, 19:50
Возвращение «Волги»: альтернатива китайцам или копия за меньшие деньги
Volga возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями - K40, C50 и K50. Производство уже идет в Нижнем Новгороде, а цены и комплектации обещают конкуренцию китайским аналогам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
02.06.2026, 19:32
Почему у Aurus есть российская АКПП, а у Lada - до сих пор нет серийного автомата
Российские инженеры смогли разработать современную автоматическую коробку передач для Aurus, но массовые автомобили Lada так и не получили отечественный автомат. Почему отечественная АКПП не дошла до конвейера АвтоВАЗа - разбираемся в причинах и последствиях для рынка.Читать далее
Похожие материалы Ниссан
-
05.05.2026, 21:04
Японский кроссовер Nissan Kicks стал дешевле LADA Vesta на российском рынке
На российском рынке появился новый кроссовер Nissan Kicks китайской сборки, который оказался дешевле даже некоторых моделей LADA. Почему эта новинка вызвала ажиотаж среди автолюбителей и каковы ее реальные преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.03.2026, 10:31
Nissan Kicks выходит на российский рынок: старт продаж и реальные цены в регионах
От 1,35 млн рублей: на российском рынке появился новый кроссовер Nissan Kicks, который уже вызвал ажиотаж среди покупателей. Цены и комплектации сильно отличаются в зависимости от города, а параллельный импорт открыл новые возможности для автолюбителей. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
08.02.2023, 09:40
3 ярких японских кроссовера, которые появились в России благодаря параллельному импорту
Минувший 2022 год был непростым для отечественного авторынка. Крупнейшие мировые производители ушли из России и приостановили поставки новых автомобилей. Дилерам пришлось осваивать схему параллельного импорта.Читать далее
-
02.06.2026, 20:32
Почему в Германии автомобили отдают бесплатно: реальные расходы и неожиданные причины
В Германии все чаще можно встретить объявления о бесплатной передаче автомобилей. Разбираемся, какие расходы вынуждают немцев отдавать машины даром, и почему эта тенденция набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
02.06.2026, 20:27
Пять кроссоверов, которые изменили рынок: надежность, спрос и реальные минусы
Кроссоверы давно стали символом универсальности и надежности на российских дорогах. В этом рейтинге - пять моделей, которые заслужили статус легенд благодаря сочетанию практичности, спроса и реальных эксплуатационных особенностей.Читать далее
-
02.06.2026, 20:21
До 10 китайских автобрендов покидают Россию: что происходит на рынке
Российский авторынок переживает новый этап: сразу несколько китайских брендов объявили о планах покинуть страну. Причины - резкое увеличение утильсбора, изменение таможенных правил и отсутствие локализации. Это может серьезно повлиять на выбор и цены для покупателей уже в ближайшие месяцы.Читать далее
-
02.06.2026, 19:59
Пользователи жалуются на сбои Android Auto после обновления - массовые отключения в авто
Владельцы автомобилей столкнулись с неожиданными сбоями в работе Android Auto после недавнего обновления. Проблема проявляется в случайных отключениях системы, что вызывает недовольство пользователей и поднимает вопросы к разработчикам. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
02.06.2026, 19:54
V3 с новым контроллером и передаточным числом: электровелосипед с запасом хода 129 км
Электровелосипед V3 получил обновленную трансмиссию и современный контроллер, что позволило увеличить крутящий момент до 320 Н*м и обеспечить максимальную мощность 8500 Вт. Новинка выделяется четырьмя режимами езды и возможностью разгона до 113 км/ч, что делает ее одной из самых интересных моделей на рынке в 2026 году.Читать далее
-
02.06.2026, 19:50
Возвращение «Волги»: альтернатива китайцам или копия за меньшие деньги
Volga возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями - K40, C50 и K50. Производство уже идет в Нижнем Новгороде, а цены и комплектации обещают конкуренцию китайским аналогам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
02.06.2026, 19:32
Почему у Aurus есть российская АКПП, а у Lada - до сих пор нет серийного автомата
Российские инженеры смогли разработать современную автоматическую коробку передач для Aurus, но массовые автомобили Lada так и не получили отечественный автомат. Почему отечественная АКПП не дошла до конвейера АвтоВАЗа - разбираемся в причинах и последствиях для рынка.Читать далее