В США выявили опасные пузырьки воздуха в стеклах новых Nissan Sentra – что грозит водителям

26 ноября 2025, 20:28
Nissan отзывает почти 42 тысячи Sentra 2025 года из-за дефекта лобового стекла
Nissan объявил масштабный отзыв Sentra 2025 года. Причина – дефект лобового стекла. В стеклах обнаружены пузырьки воздуха. Это может повлиять на безопасность. Подробности о масштабах и последствиях – в нашем материале.
В США разгорелся новый скандал вокруг автомобилей Nissan Sentra, вышедших на рынок в 2025 году. Компания инициировала масштабный отзыв, почти 42 тысяч машин из-за обнаружения дефекта в лобовом стекле. Как сообщает autoevolution, речь идет о моделях, сошедших с конвейера в период с 5 июля по 17 октября 2025 года.
Проблема заключается в возникновении пузырьков воздуха внутри ламинированного слоя лобового стекла. В зависимости от их расположения и размера, такие дефекты могут нарушать требования стандарта безопасности FMVSS 205. Это может привести к снижению видимости для водителя и, как считает эксперт, повысить риск возникновения аварийных ситуаций на дороге.
По информации производителя, дефект был обнаружен на этапе контроля качества, после чего были проведены исследования. Специалисты Nissan установили, что проблема связана с технологическими процессами производства стекол. В компании подчеркивают, что пока не зафиксировано ни одного случая травмы или несчастного случая, связанного с этим дефектом, однако решили не рисковать и провести превентивные меры.
Владельцам соответствующих автомобилей предпочтительно обращаться к дилерам для замены лобового стекла. В Nissan заверяют, что все работы будут выполнены оперативно и без дополнительных затрат для автовладельцев.
Этот случай еще раз требует строгого контроля качества всех элементов производства автомобилей. Даже самые незначительные на первый взгляд дефекты могут привести к серьезным последствиям, если вовремя не принять меры. Для Nissan это не только вопрос репутации, но и забота о безопасности своих клиентов.
