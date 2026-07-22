Не американский и не японский - китайская версия Pathfinder покоряет Россию: в чём отличия

22 июля 2026, 13:49
Nissan Pathfinder официально появился в продаже в России: стартовая цена и комплектации
Nissan Pathfinder официально появился в продаже в России: стартовая цена и комплектации
В России стартовали продажи Nissan Pathfinder, и это событие уже вызвало интерес среди автолюбителей. Модель доступна сразу в нескольких комплектациях, а стоимость начинается от 6,23 млн рублей. Почему дилеры делают ставку на эту новинку, какие особенности отличают российские версии и что стоит знать о гарантиях и моторах - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти автомобили отличаются от привычных американских и японских вариантов.
Появление Nissan Pathfinder на российском рынке - событие, которое может изменить расстановку сил среди крупных кроссоверов. Для многих покупателей это не просто возвращение известной модели, а возможность приобрести современный автомобиль с богатым оснащением и официальной гарантией. В условиях ограниченного выбора среди новых внедорожников, предложение от крупных дилерских сетей становится особенно актуальным.
Как сообщает Российская Газета, большинство Nissan Pathfinder, представленных в автосалонах, были изначально выпущены для китайского рынка. Это означает, что внешне и по комплектациям они заметно отличаются от тех версий, которые ранее продавались в США или Японии. В частности, дизайн кузова и интерьер адаптированы под вкусы азиатских покупателей, а технические характеристики подстроены под местные требования.
Минимальная цена на Nissan Pathfinder в России составляет 6 230 000 рублей без учета специальных предложений и скидок, которые могут достигать 700 000 рублей. Самое доступное предложение можно найти в одном из автосалонов на юге Москвы: за эти деньги покупатель получает кроссовер в комплектации Smart Driving с семиместным салоном и черной отделкой. В оснащение входят кожаные сиденья с электроприводом, панорамная крыша с люком, мультимедийная система с большим экраном, климат- и круиз-контроль, а также ряд других опций, которые обычно встречаются только в более дорогих моделях.
Для тех, кто предпочитает максимальный комфорт, дилеры предлагают версию Zhizun Edition по цене от 6 540 000 рублей. По словам продавцов, на все автомобили распространяется двухлетняя гарантия с лимитом пробега 100 000 км. Это важный аргумент для тех, кто опасается возможных проблем с сервисом или запчастями.
Все представленные в России Nissan Pathfinder оснащаются двухлитровым турбомотором мощностью 252 л.с., который работает в паре с классическим автоматом и полным приводом. Такой тандем обеспечивает уверенную динамику и хорошую проходимость, что особенно важно для российских дорог. При этом альтернативных вариантов двигателя не предусмотрено - это может стать ограничением для части покупателей, привыкших к более широкому выбору моторов.
Интересно, что появление новых моделей Nissan на российском рынке происходит на фоне общего роста интереса к крупным кроссоверам. По данным дилеров, спрос на такие автомобили стабильно высок, несмотря на повышение цен и ограниченное предложение. В этом контексте стоит вспомнить, что недавно Nissan уже попадал в заголовки новостей: например, масштабная отзывная кампания в США затронула более 168 тысяч внедорожников из-за ошибок на наклейках. Это подчеркивает, насколько важна прозрачность и качество обслуживания для покупателей.
В завершение стоит отметить несколько ключевых моментов: российские версии Nissan Pathfinder отличаются от американских и японских не только внешне, но и по комплектациям; все автомобили поставляются с официальной гарантией; цены стартуют от 6,23 млн рублей, но могут быть снижены за счет скидок; мотор и трансмиссия - без альтернатив, что важно учитывать при выборе. Для рынка это событие может стать сигналом к дальнейшему расширению ассортимента новых автомобилей, а для покупателей - шансом приобрести современный кроссовер с официальной поддержкой.
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