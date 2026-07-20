Nissan Patrol 2026 ворвался на рынок: японская сборка, роскошь и ценник от 14,7 млн - стоит ли брать?

Nissan Patrol 2026: старт продаж в РФ, японская сборка и новые ценовые рекорды

В России появились новые Nissan Patrol 2026 года - дилеры предлагают японские версии с богатым оснащением и внушительными ценниками. Почему эти внедорожники вызывают ажиотаж, какие комплектации доступны и что изменилось в технической части - разбираемся, что это значит для рынка прямо сейчас.

В России появились новые Nissan Patrol 2026 года - дилеры предлагают японские версии с богатым оснащением и внушительными ценниками. Почему эти внедорожники вызывают ажиотаж, какие комплектации доступны и что изменилось в технической части - разбираемся, что это значит для рынка прямо сейчас.

Появление на российском рынке новых Nissan Patrol 2026 года выпуска - событие, которое не может остаться незамеченным для автолюбителей. В условиях ограниченного выбора и ухода ряда брендов, возможность приобрести внедорожник японской сборки становится редкой удачей. Как сообщает «Российская Газета», сразу несколько крупных дилерских холдингов начали предлагать к продаже эти автомобили, причем речь идет о версиях, предназначенных для внутреннего рынка Японии. Это обстоятельство добавляет интереса: японская сборка традиционно ассоциируется с высоким качеством и надежностью.

Большинство представленных Nissan Patrol уже находятся в наличии у дилеров, однако некоторые компании готовы привезти автомобиль под заказ. Минимальная стоимость внедорожника составляет 14 690 000 рублей - именно столько просят за черный Patrol в комплектации Le Platinum City в одном из московских автосалонов. Впрочем, разброс цен впечатляет: аналогичная машина в сером цвете у дилера из Хабаровска обойдется уже в 19 990 000 рублей. Такая разница объясняется не только логистикой, но и спросом на эксклюзивные версии.

Оснащение новых Patrol действительно впечатляет. Судя по фотографиям, автомобили получили адаптивную пневмоподвеску, подогрев и вентиляцию сидений, трехзонный климат-контроль, проекционный дисплей, панорамный люк, а также полный набор современных ассистентов водителя. Такой уровень комфорта и технологий редко встречается среди официально доступных моделей на российском рынке, что делает предложение особенно привлекательным для ценителей премиальных внедорожников.

Техническая часть также претерпела изменения. Вместо привычного V8 под капотом теперь установлен V-образный 6-цилиндровый турбомотор VR35DDTT объемом 3,5 литра, развивающий 425 л.с. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, а привод - полный. Такой тандем обеспечивает не только динамику, но и экономичность, что важно для российских условий эксплуатации. Для тех, кто готов немного подождать, дилер из Новосибирска предлагает привезти аналогичный Patrol из Грузии - это позволит сэкономить 200 тысяч рублей, а срок доставки составит около 10 дней. В стоимость уже включены все таможенные платежи и утильсбор.

Интересно, что тенденция к появлению новых моделей на российском рынке через альтернативные каналы становится все более заметной. Как отмечают эксперты, подобная схема позволяет автолюбителям получать доступ к современным автомобилям, несмотря на ограничения официальных поставок. В этом контексте стоит вспомнить, как другие бренды также адаптируются к новым условиям: например, недавно обновленный Ford Explorer для Китая вызвал интерес благодаря уникальному оснащению и адаптации под местный рынок.

Для справки: Nissan Patrol - один из самых узнаваемых внедорожников в мире, известный своей выносливостью и комфортом. В России эта модель традиционно пользуется спросом среди тех, кто ценит сочетание статуса и практичности. Появление новых версий с японской сборкой и современными технологиями может стать важным сигналом для всего сегмента премиальных SUV. Судя по текущим предложениям, рынок постепенно адаптируется к новым реалиям, а покупатели получают возможность выбирать между разными вариантами поставки и комплектаций. Это создает конкуренцию и формирует новые ценовые ориентиры для сегмента внедорожников.