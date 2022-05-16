Nissan Patrol: конкурент «Лэнд Крузера», которого нельзя купить
Появление на свет
Первое поколение «Патрулей» появилось на свет в 1951-м, то есть, в том же самом году, что и первое поколение Toyota Land Cruiser. Как и «Крузер», Patrol тогда был прочным и проходимым джипом с квадратными формами и спартанским интерьером. Более того, на самом деле ниссановский внедорожник изначально создавался для участия в тендере армии США, которой требовались машины для корейской войны. Кстати, если Land Cruiser делался с оглядкой на Willys, то Patrol, по всей вероятности, на американский же Dodge M37 – по крайней мере, такие версии есть. Тендер «Ниссан» в итоге проиграл всё той же «Тойоте», но от производства внедорожника отказываться не стали, а просто попробовали продавать его на японском рынке, как и другие машины. Покупателям суровый «проходимец» понравился. Его покупали как обычные граждане, так и военные (теперь уже японские) и экстренные службы. Правда, продажи Patrol были, всё же, заметно меньше, чем у главного конкурента.
Кстати, на самом деле название «Патруль» внедорожник получил не сразу. На заводе автомобиль обозначали «4W60», потом появилось коммерческое название «Store», через какое-то время изменённое на «Bluebird Store». И лишь потом автомобиль обрёл привычное ныне имя.
Последующее развитие
В 1959-м появилось второе поколение внедорожника – так называемая «60-я серия». Машину стали производить в различных модификациях, например, длина базы имела целых три варианта. В отличие от Land Cruiser, Patrol поставлялся в большее число стран. Впрочем, там, где продавались оба конкурента, «Тойот» покупали больше.
Дальше, как и многие другие внедорожники, Patrol потихоньку становился всё более комфортным и обрастал всё большим количеством опций. В 2010-м запущено в производство шестого поколения «Патруля», которое и производится до сих пор. И скажем честно: несмотря на раму и некоторые внедорожные «навороты», нынешний Patrol, пожалуй, можно назвать «промежуточным звеном» между кроссоверами и «чистыми» внедорожниками. От «квадратности» и аскетизма не осталось ни следа. Впрочем, интерьер «Патруля» можно назвать по-хорошему консервативным.
В настоящее время Nissan Patrol в России не продаётся. Продаётся, однако, его премиум-версия – Infiniti QX80. Напомним, под маркой «Инфинити» выпускаются премиальные варианты «Ниссанов» (точно так же, как как под названием «Lexus» производятся «премиум-Тойоты»).
QX80 – это действительно комфортный и просторный автомобиль, отлично подходящий для езды по разным дорогам, выполненный в узнаваемом и по-своему привлекательном дизайне. На асфальте этот «Инфинити» кажется более «легковым», чем внедорожники от «Тойоты». А по стоимости «премиальный Патруль» приближен к «обычному» Land Cruiser, а не к Lexus! Так что если проходимость на бездорожье вас интересует меньше, чем комфорт, то имеет смысл присмотреться именно к QX80.
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