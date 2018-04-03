3 апреля 2018, 10:33
Nissan переделает задние сидения у X-Trail
Компания Nissan объявила о начале в России отзывной кампании, затрагивающей 769 кроссоверов X-Trail. Соответствующее объявление появилось на сайте Росстандарта. Причина – дефект заднего сидения.
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Выяснилось, что сварка компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья может не соответствовать спецификации. Поэтому специалисты дилерского сервиса осмотрят автомобили и при необходимости бесплатно заменят каркас заднего сидения.
Владельцы указанных автомобилей Nissan X-Trail могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться на диагностику на дилерскую станцию техобслуживания.
В конце прошлого года Nissan провел в России масштабную отзывную кампанию, затронувшую в общей сложности более 150 000 автомобилей Qashqai, Note и Tiida. Причиной сервисной акции стал дефект подушки безопасности.
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фигня, а не статья
Купил данную модель уже больше года назад и особых нареканий нет в ходе пробега. Проходимость хорошая по бездорожью, правда были моменты чуть не увяз, после пришлось отмываться от кучи грязи. В салоне удобно и просторно. Багажник вместительный. По двигателю и ходовой жалоб не было пока что. Скорость ...
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