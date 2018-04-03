3 апреля 2018, 10:33

Nissan переделает задние сидения у X-Trail

Компания Nissan объявила о начале в России отзывной кампании, затрагивающей 769 кроссоверов X-Trail. Соответствующее объявление появилось на сайте Росстандарта. Причина – дефект заднего сидения.
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Nissan переделает задние сидения у X-Trail Nissan X-Trail
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В ближайшее время сотрудники дилерских центров оповестят владельцев Nissan X-Trail о необходимости подъехать к ним в сервис на диагностику. Под действие отзыва подпадают только кроссоверы, сошедшие с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года. 

Выяснилось, что сварка компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья может не соответствовать спецификации. Поэтому специалисты дилерского сервиса осмотрят автомобили и при необходимости бесплатно заменят каркас заднего сидения. 

Владельцы указанных автомобилей Nissan X-Trail могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться на диагностику на дилерскую станцию техобслуживания.

В конце прошлого года Nissan провел в России масштабную отзывную кампанию, затронувшую в общей сложности более 150 000 автомобилей Qashqai, Note и Tiida. Причиной сервисной акции стал дефект подушки безопасности.
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Отзывы по теме
Форум Nissan X-Trail
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Nissan переделает задние сидения у X-Trail
{{material_121494}}В ближайшее время сотрудники дилерских центров оповестят владельцев Nissan X-Trail о необходимости подъехать к ним в сервис на диагностику. Под действие отзыва подпадают только кроссоверы, сошедшие с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года. Выяснилось, что сварка компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья может не соответствовать спецификации. Поэтому специалисты дилерского сервиса осмотрят автомобили и при необходимости бесплатно заменят каркас заднего сидения. Владельцы указанных автомобилей Nissan X-Trail могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться на диагностику на дилерскую станцию техобслуживания.В конце прошлого года Nissan провел в России масштабную отзывную кампанию, затронувшую в общей сложности более 150 000 автомобилей Qashqai, Note и Tiida. Причиной сервисной акции стал дефект подушки безопасности.
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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