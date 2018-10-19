19 октября 2018, 16:28

Nissan переименует все Teana в Altima

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Компания Nissan приняла решение окончательно отказаться от имени Teana. До недавнего времени седаны с таким названием продавались в странах Азии, а несколько лет назад – и в России. На других рынках автомобиль фигурировал как Altima. Именно это имя и станет глобальным.
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Nissan переименует все Teana в Altima Nissan Teana, Nissan Altima
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Впервые Nissan Teana появился на рынке в 2003 году. С тех пор автомобиль сменил три поколения. Причем на первом этапе брата-близнеца в США у него не было. Модель продавалась неплохо. Ее сборку даже наладили на заводе Nissan в Петербурге. Однако постепенно спрос на Teana стал снижаться. В 2015 году японская марка прекратила ее продажи в России. Teana не выдержала конкуренции с Toyota Camry, которую до сих пор выпускают в Петербурге.

Teana вывели не только с российского рынка. Ее прекратили продавать и в других странах СНГ, а также в Австралии и Новой Зеландии. Невелик интерес к модели на домашнем рынке. В прошлом году в Японии было продано всего 3,4 тыс. экземпляров. Сокращаются продажи в Индонезии и Таиланде. Единственная страна, где спрос на Teana сохраняется на стабильно высоком уровне – это Китай. В 2017 году в Поднебесной реализовали 113 тысяч седанов Teana.

Теперь Nissan унифицирует название седана для всех рынков. Китайскую Teana переименуют в Altima. Так автомобиль называется в США. Версия для китайского рынка отличается от американской только набором двигателей. В США Altima оснащается 2,5-литровым агрегатом мощностью 191 л.с. В Китае покупатели могут выбирать между 2,0-литровым «атмосферником» (159 л.с.) и турбомотором того же объема с отдачей 252 л.с. Возвращать Altima/Teana на российский рынок в Nissan пока не собираются.
По собственной информации 110km.ru
Купить авто Ниссан Тиана, Теана, Алтима
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Форум Nissan Teana
В кузове J-31, эксплуатирую 5 лет. Пробег 80000 Комплектация Премиум. Комфорт на высоком уровне. Мягкая, тихая, мощная машина. Хороший двигатель 2,4 V6, позволяет чувствовать уверенность на дороге. Расход прибл 13 литров средний. Трасса \город 10/ 15. Неудачно расположен шланг гидроусилителя (в горячей ...
Анатолий
Форум Nissan Altima
нашел в чем проблема?
вж
Новый Nissan Teana - большой выбор на выгодных условиях!
слышал что нисан, очень хорошие и в комплектации да и вообще дизайн ничего такой у них!
sadalysk
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Nissan переименует все Teana в Altima
{{material_122929}}Впервые Nissan Teana появился на рынке в 2003 году. С тех пор автомобиль сменил три поколения. Причем на первом этапе брата-близнеца в США у него не было. Модель продавалась неплохо. Ее сборку даже наладили на заводе Nissan в Петербурге. Однако постепенно спрос на Teana стал снижаться. В 2015 году японская марка прекратила ее продажи в России. Teana не выдержала конкуренции с Toyota Camry, которую до сих пор выпускают в Петербурге.Teana вывели не только с российского рынка. Ее прекратили продавать и в других странах СНГ, а также в Австралии и Новой Зеландии. Невелик интерес к модели на домашнем рынке. В прошлом году в Японии было продано всего 3,4 тыс. экземпляров. Сокращаются продажи в Индонезии и Таиланде. Единственная страна, где спрос на Teana сохраняется на стабильно высоком уровне – это Китай. В 2017 году в Поднебесной реализовали 113 тысяч седанов Teana.Теперь Nissan унифицирует название седана для всех рынков. Китайскую Teana переименуют в Altima. Так автомобиль называется в США. Версия для китайского рынка отличается от американской только набором двигателей. В США Altima оснащается 2,5-литровым агрегатом мощностью 191 л.с. В Китае покупатели могут выбирать между 2,0-литровым «атмосферником» (159 л.с.) и турбомотором того же объема с отдачей 252 л.с. Возвращать Altima/Teana на российский рынок в Nissan пока не собираются.
2018-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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