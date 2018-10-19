19 октября 2018, 16:28
Nissan переименует все Teana в Altima
- 275
- 0
Компания Nissan приняла решение окончательно отказаться от имени Teana. До недавнего времени седаны с таким названием продавались в странах Азии, а несколько лет назад – и в России. На других рынках автомобиль фигурировал как Altima. Именно это имя и станет глобальным.
Ранее мы писали
Компания Nissan представила седан Altima шестого поколения. Мировая премьера прошла в рамках Нью-Йоркского ...Читать далее
Teana вывели не только с российского рынка. Ее прекратили продавать и в других странах СНГ, а также в Австралии и Новой Зеландии. Невелик интерес к модели на домашнем рынке. В прошлом году в Японии было продано всего 3,4 тыс. экземпляров. Сокращаются продажи в Индонезии и Таиланде. Единственная страна, где спрос на Teana сохраняется на стабильно высоком уровне – это Китай. В 2017 году в Поднебесной реализовали 113 тысяч седанов Teana.
Теперь Nissan унифицирует название седана для всех рынков. Китайскую Teana переименуют в Altima. Так автомобиль называется в США. Версия для китайского рынка отличается от американской только набором двигателей. В США Altima оснащается 2,5-литровым агрегатом мощностью 191 л.с. В Китае покупатели могут выбирать между 2,0-литровым «атмосферником» (159 л.с.) и турбомотором того же объема с отдачей 252 л.с. Возвращать Altima/Teana на российский рынок в Nissan пока не собираются.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Тест-драйв Nissan Murano: янтарное настроение
07.08.2016, 15:01
Тест-драйв Nissan Terrano 2.0 AT: с новым спросом!
27.05.2016, 09:43
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Тест-драйв Nissan Murano: янтарное настроение
07.08.2016, 15:01
Тест-драйв Nissan Terrano 2.0 AT: с новым спросом!
27.05.2016, 09:43
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
В кузове J-31, эксплуатирую 5 лет. Пробег 80000 Комплектация Премиум. Комфорт на высоком уровне. Мягкая, тихая, мощная машина. Хороший двигатель 2,4 V6, позволяет чувствовать уверенность на дороге. Расход прибл 13 литров средний. Трасса \город 10/ 15. Неудачно расположен шланг гидроусилителя (в горячей ...
нашел в чем проблема?
слышал что нисан, очень хорошие и в комплектации да и вообще дизайн ничего такой у них!
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве