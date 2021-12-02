Nissan показал машину, которая может ездить без воздуха (она похожа на ящик)
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Интересный нюанс, луноход получил ту же технологию управления полным приводом e-4ORCE, что используется в новом электрическом кроссовере Ariya. Система e-4ORCE позволяет перераспределять тягу между каждым из четырех колес независимо от других, что повышает ходовые качества лунохода на труднопроходимой местности, особенно при движении по песку.
Серийный кроссовер Nissan Ariya e-4ORCE оснащен передним и задним электродвигателями. Крутящий момент каждого двигателя можно регулировать индивидуально для обеспечения тяги при ускорении. При торможении и в поворотах система e-4ORCE минимизирует крены и раскачивание кузова. Суммарная отдача силовой установки достигает 394 л.с., а разгон с места до «сотни» занимает 5,1 секунды. В продажу Nissan Ariya поступит летом 2022 года.
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