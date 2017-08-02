2 августа 2017, 18:38

Nissan показал новый Leaf без камуфляжа

Японский автопроизводитель приступил к этапу дорожных испытаний электрического «малыша». Фотошпионам удалось заснять новый Nissan Leaf во время съемок рекламного ролика без камуфляжной пленки.
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Nissan показал новый Leaf без камуфляжа Nissan Leaf

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Nissan выпустил обновленный электромобиль Leaf на дороги общего пользования для тестирования в обычных городских ...
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По словам создателей, электрокар нового поколения получил инновационную систему управления Pro Pilot, которая работает при помощи лазерного сканера. Эта система способна измерять расстояние до окружающих объектов и удерживать транспортное средство в полосе, указанной водителем.

Также будущим водителям не придется переживать из-за своих навыков парковки - новая генерация Leaf способна это сделать самостоятельно. Причем система может парковать автомобиль передним и задним ходом, а также по диагонали и параллельно.В список оснащения модели входят мощные батареи, заряд которых достаточен для преодоления 550 км без подзарядки.

Официальная премьера модели назначена на сентябрь 2017 года в рамках Франкфуртского автосалона. Продажи новинки начнутся только в 2019 году.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Leaf Electro
Год выпуска, с2010
Год выпуска, по2014
КузовХэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Мощность, л.с./ об/мин109
Все характеристики
Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Леаф

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Nissan показал новый Leaf без камуфляжа
{{material_120123}}По словам создателей, электрокар нового поколения получил инновационную систему управления Pro Pilot, которая работает при помощи лазерного сканера. Эта система способна измерять расстояние до окружающих объектов и удерживать транспортное средство в полосе, указанной водителем.Также будущим водителям не придется переживать из-за своих навыков парковки - новая генерация Leaf способна это сделать самостоятельно. Причем система может парковать автомобиль передним и задним ходом, а также по диагонали и параллельно.В список оснащения модели входят мощные батареи, заряд которых достаточен для преодоления 550 км без подзарядки.Официальная премьера модели назначена на сентябрь 2017 года в рамках Франкфуртского автосалона. Продажи новинки начнутся только в 2019 году.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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