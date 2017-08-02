2 августа 2017, 18:38
Nissan показал новый Leaf без камуфляжа
Японский автопроизводитель приступил к этапу дорожных испытаний электрического «малыша». Фотошпионам удалось заснять новый Nissan Leaf во время съемок рекламного ролика без камуфляжной пленки.
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Также будущим водителям не придется переживать из-за своих навыков парковки - новая генерация Leaf способна это сделать самостоятельно. Причем система может парковать автомобиль передним и задним ходом, а также по диагонали и параллельно.В список оснащения модели входят мощные батареи, заряд которых достаточен для преодоления 550 км без подзарядки.
Официальная премьера модели назначена на сентябрь 2017 года в рамках Франкфуртского автосалона. Продажи новинки начнутся только в 2019 году.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Leaf Electro
|Год выпуска, с
|2010
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Мощность, л.с./ об/мин
|109
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Неплохо. Двигаемся к успеху.
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