Nissan показал очень стильный Juke: он создан для фанатов Бэтмена
Хотя Бэтмен ассоциируется с темными тонами, «kiiro» по-японски означает «желтый». Как и следовало ожидать, Juke Kiiro получил яркие желтые акценты. У автомобиля есть желтые вставки на бамперах и боковых порогах в сочетании с серым цветом кузова, окрашенной в черный цвет крышей и зеркалами с белой графикой.
Дизайн дополнен глянцево-черными 19-дюймовыми колесами и алюминиевой накладкой на передний бампер. Сидения обиты черной тканью со вставками из синтетической кожи черного цвета и серо-желтой металлической строчкой.
О том, что это особая серия Juke напоминает алюминиевая табличка на центральной консоли. Автомобиль оборудован современной мультимедиа системой с тачскрином, фирменным мультимедиа сервисом NissanConnect с возможностью подключения Android Auto/Apple Carplay, Google Assistant/Amazon Alexa, а также TomTom Maps и Live Traffic.
Nissan планирует выпустить 5 тысяч автомобилей Juke Kiiro, 500 машин лимитированного тиража будут проданы в Великобритании, новинка должна появиться в конце февраля. Цены пока неизвестны, сегодня Juke в Великобритании стоит в пределах от 19 200 до 25 700 фунтов стерлингов.
- 1 400 000 РNissan Juke Nismo 2014 в Москве
- 810 000 РNissan Juke 2012 в Москве
- 1 730 000 РNissan Juke 2018 в Москве
- 990 000 РNissan Juke 2012 в Москве
- 1 080 000 РNissan Juke 2011 в Москве
- 1 260 000 РNissan Juke 2015 в Москве
- 1 170 000 РNissan Juke 2011 в Москве
- 1 570 000 РNissan Juke 2018 в Москве
- 1 370 000 РNissan Juke 2014 в Москве
- 1 397 000 РNissan Juke 2018 в Москве
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