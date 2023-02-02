Nissan показал потрясающий кабриолет будущего

Ранее мы писали Японцы выбрали лучший автомобиль года В Японии подвели итоги конкурса «Автомобиль года». Первое место поделили два соплатформенных кей-кара Nissan ... Читать далее

Электрический концепт Nissan Max-Out демонстрирует, в каком направлении будет развиваться дизайнерская и инженерная мысль компании. Вместо радиаторной решетки установлена световая панель, графика которой вдохновлена северным сиянием. Аналогичные всполохи светодиодов можно наблюдать на колесных дисках. Тема продолжается на корме, которую можно считать наиболее приближенной к серийному варианту. Инновационная компоновка сидений позволяет сложить пассажирское сиденье в ровный пол, чтобы при необходимости освободить место для багажа.

По словам представителей Nissan, кабриолет Max-Out будет сверхлегким электромобилем с низким центром тяжести, обеспечивающим отличную управляемость. В основе концепта лежит полноприводная трансмиссия Nissan Advanced e-40RCE, которая на экспериментальном двухмоторном Nissan Leaf развивала 304 лошадиные силы и 680 Нм максимального крутящего момента.

Фото: Nissan

Конечно, маловероятно, что в будущем мы увидим на дороге что-то столь же яркое, но главная мысль ясна. Легкий электрокар с откидным верхом мощностью 300 лошадиных сил рискует стать новой культовой моделью Nissan.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах