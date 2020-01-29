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29 января 2020, 00:31

Nissan покажет новый Qashqai осенью 2020 года

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Фото: Autocar
Компания Nissan может представить кроссовер Qashqai третьего поколения осенью нынешнего года. Автомобиль уверенно входит в десятку европейских бестселлеров и во многих странах является самой популярной моделью Nissan.
Nissan покажет новый Qashqai осенью 2020 года

Фото: Nissan

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Премьера Nissan Qashqai текущего, второго по счету, поколения состоялась в ноябре 2013 года в Лондоне. Кроссоверы для европейского рынка собирают именно на британском заводе марки в Сандерленде. В 2017 году Qashqai перенес плановый рестайлинг. Сейчас настало время выпустить автомобиль третьей генерации. Не исключено, что местом премьеры вновь выберут не крупную международную автовыставку, а специальное мероприятие в английской столице.

Дизайн нового Qashqai, как ожидается, станет более «смелым». Его выполнят в духе последнего Juke и представленного в прошлом году шоу-кара Nissan IMQ (на втором фото). Радикальные перемены произойдут и в интерьере. Клиентов ждет новая медиасистема и пересмотренная архитектура передней панели. По информации издания Autocar, «третий» Qashqai не переедет на принципиально новую платформу. В его основу ляжет слегка модифицированное шасси CMF. 

Существует вероятность, что новый Qashqai лишится дизельных моторов, зато в линейке появится сразу две гибридные версии. Одной из них станет система ePower, в которой бензиновый двигатель используется в качестве генератора для зарядки аккумуляторов, а машину в движение приводят электромоторы. По аналогичному принципу работают Nissan Note, предназначенные для японского рынка. Версии на чистом электричестве появятся у Qashqai только в четвертом поколении. Если новый кроссовер дебютирует в Европе осенью 2020 года, то до нашей страны он доберется не ранее 2022-го.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Со скромным аппетитом: 5 самых экономичных автомобилей
Toyota Prius весит, как внедорожник - 1600 кг. Поэтому в небольшом городе, где много ограничений скорости, может быть расход 3,5 л/ 100 км. Но на шоссе при 90 км/ час электромотор не работает. Расход будет примерно 7 л/ 100 км.
Валерий Критик
Тест-драйв обновленного Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
Поменял не давно дорестайл 17г SE 2вд на рестайл QE Yandex 4вд.... скажу так, ниссан провёл огромную работу над ошибками, я крайне доволен) ) )
Денис
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Nissan покажет новый Qashqai осенью 2020 года
{{material_126144}}Премьера Nissan Qashqai текущего, второго по счету, поколения состоялась в ноябре 2013 года в Лондоне. Кроссоверы для европейского рынка собирают именно на британском заводе марки в Сандерленде. В 2017 году Qashqai перенес плановый рестайлинг. Сейчас настало время выпустить автомобиль третьей генерации. Не исключено, что местом премьеры вновь выберут не крупную международную автовыставку, а специальное мероприятие в английской столице.Дизайн нового Qashqai, как ожидается, станет более «смелым». Его выполнят в духе последнего Juke и представленного в прошлом году шоу-кара Nissan IMQ (на втором фото). Радикальные перемены произойдут и в интерьере. Клиентов ждет новая медиасистема и пересмотренная архитектура передней панели. По информации издания Autocar, «третий» Qashqai не переедет на принципиально новую платформу. В его основу ляжет слегка модифицированное шасси CMF. Существует вероятность, что новый Qashqai лишится дизельных моторов, зато в линейке появится сразу две гибридные версии. Одной из них станет система ePower, в которой бензиновый двигатель используется в качестве генератора для зарядки аккумуляторов, а машину в движение приводят электромоторы. По аналогичному принципу работают Nissan Note, предназначенные для японского рынка. Версии на чистом электричестве появятся у Qashqai только в четвертом поколении. Если новый кроссовер дебютирует в Европе осенью 2020 года, то до нашей страны он доберется не ранее 2022-го.
2020-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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