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25 марта 2020, 19:14

Nissan повысил цены на все автомобили 2020 года

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Компания Nissan пересмотрела цены на кроссоверы 2020 производственного года во всех комплектациях. Автомобили подорожали на сумму от 20 до 200 тысяч рублей. Стоимость машин 2019 года не изменилась.
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Специалисты сайта «Цена авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что «свежие» кроссоверы Nissan подорожали во всех комплектациях. Минимальная прибавка зафиксирована у Nissan Qashqai. Цены выросли на 1,1 – 5,5% или на 20 000 – 70 000 рублей. Базовая версия Qashqai теперь стоит минимум 1 319 000 рублей. За топовый просят не менее 1 902 000 рублей.

Чуть более существенно подорожал Nissan Terrano – на 4,3 – 4,9% или на 42 000 – 55 000 рублей. Теперь он стоит в диапазоне от 1 021 000 до 1 299 000 рублей. Кроссовер Nissan X-Trail в процентном выражении прибавил почти столько же: 2,2 – 4,9%. Но в абсолютных значениях цены выросли на 40 000 – 106 000 рублей. Цены стартуют с отметки 1 676 000 рублей. Максимальную комплектацию оценили в 2 276 000 рублей. 

Наконец, самое значительное подорожание наблюдалось в марте у Nissan Murano. Кроссовер стал дороже на 7,8 – 8,7% или на 200 000 – 232 000 рублей. Начальная комплектация стоит минимум 2 499 000 рублей, а цена топовой перевалила за 3 миллиона (от 3 126 000 рублей). Теперь список «роскошных» автомобилей Минпромторга станет еще длиннее.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
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купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
анатолий
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Nissan повысил цены на все автомобили 2020 года
{{material_129119}}Специалисты сайта «Цена авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что «свежие» кроссоверы Nissan подорожали во всех комплектациях. Минимальная прибавка зафиксирована у Nissan Qashqai. Цены выросли на 1,1 – 5,5% или на 20 000 – 70 000 рублей. Базовая версия Qashqai теперь стоит минимум 1 319 000 рублей. За топовый просят не менее 1 902 000 рублей.Чуть более существенно подорожал Nissan Terrano – на 4,3 – 4,9% или на 42 000 – 55 000 рублей. Теперь он стоит в диапазоне от 1 021 000 до 1 299 000 рублей. Кроссовер Nissan X-Trail в процентном выражении прибавил почти столько же: 2,2 – 4,9%. Но в абсолютных значениях цены выросли на 40 000 – 106 000 рублей. Цены стартуют с отметки 1 676 000 рублей. Максимальную комплектацию оценили в 2 276 000 рублей. Наконец, самое значительное подорожание наблюдалось в марте у Nissan Murano. Кроссовер стал дороже на 7,8 – 8,7% или на 200 000 – 232 000 рублей. Начальная комплектация стоит минимум 2 499 000 рублей, а цена топовой перевалила за 3 миллиона (от 3 126 000 рублей). Теперь список «роскошных» автомобилей Минпромторга станет еще длиннее.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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