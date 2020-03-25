25 марта 2020, 19:14
Nissan повысил цены на все автомобили 2020 года
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Компания Nissan пересмотрела цены на кроссоверы 2020 производственного года во всех комплектациях. Автомобили подорожали на сумму от 20 до 200 тысяч рублей. Стоимость машин 2019 года не изменилась.
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Чуть более существенно подорожал Nissan Terrano – на 4,3 – 4,9% или на 42 000 – 55 000 рублей. Теперь он стоит в диапазоне от 1 021 000 до 1 299 000 рублей. Кроссовер Nissan X-Trail в процентном выражении прибавил почти столько же: 2,2 – 4,9%. Но в абсолютных значениях цены выросли на 40 000 – 106 000 рублей. Цены стартуют с отметки 1 676 000 рублей. Максимальную комплектацию оценили в 2 276 000 рублей.
Наконец, самое значительное подорожание наблюдалось в марте у Nissan Murano. Кроссовер стал дороже на 7,8 – 8,7% или на 200 000 – 232 000 рублей. Начальная комплектация стоит минимум 2 499 000 рублей, а цена топовой перевалила за 3 миллиона (от 3 126 000 рублей). Теперь список «роскошных» автомобилей Минпромторга станет еще длиннее.
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