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3 октября 2019, 15:15

Nissan предлагает 5 лет поддержки для своих автомобилей

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Российский офис Nissan объявил о введении сервиса расширенной поддержки. К стандартной заводской гарантии 3 года или 100 тысяч километров пробега добавится новая программа пост-гарантийного обслуживания.
Nissan предлагает 5 лет поддержки для своих автомобилей

Фото: Nissan

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Классические гарантийные обязательства на автомобили Nissan действуют в течение 3 лет или в пределах 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Сейчас компания Nissan запускает программу пятилетней поддержки. Она будет доступна в официальных дилерских центрах Nissan по всей России для кроссоверов марки, приобретенных с 1 октября. 

Новая программа покрывает любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы. Она будет действовать в течение еще двух лет после окончания заводской гарантии или до достижения 150 000 километров пробега. Nissan берет на себя дополнительные обязательства по техническому обслуживанию для своих клиентов по ключевым агрегатам – моторам и трансмиссии. Программа распространяется на кроссоверы Nissan Terrano, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano, произведенные в России в 2018 и 2019 годах и приобретенные с 1 октября 2019.

Управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев выразил надежду, что клиенты компании оценят новую программу поддержки. Забота о клиенте – ключевой элемент глобальной стратегии Nissan. Программа «5 лет поддержки» призвана сделать владение автомобилями Nissan еще более выгодным и комфортным.


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Nissan предлагает 5 лет поддержки для своих автомобилей
{{material_127697}}Классические гарантийные обязательства на автомобили Nissan действуют в течение 3 лет или в пределах 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Сейчас компания Nissan запускает программу пятилетней поддержки. Она будет доступна в официальных дилерских центрах Nissan по всей России для кроссоверов марки, приобретенных с 1 октября. Новая программа покрывает любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы. Она будет действовать в течение еще двух лет после окончания заводской гарантии или до достижения 150 000 километров пробега. Nissan берет на себя дополнительные обязательства по техническому обслуживанию для своих клиентов по ключевым агрегатам – моторам и трансмиссии. Программа распространяется на кроссоверы Nissan Terrano, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano, произведенные в России в 2018 и 2019 годах и приобретенные с 1 октября 2019.Управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев выразил надежду, что клиенты компании оценят новую программу поддержки. Забота о клиенте – ключевой элемент глобальной стратегии Nissan. Программа «5 лет поддержки» призвана сделать владение автомобилями Nissan еще более выгодным и комфортным.
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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