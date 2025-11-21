Технологии будущего в новом седане Nissan – премьера в Гуанчжоу удивила публику

Nissan представил бизнес-седан Teana с системой Huawei HarmonySpace5.0 и ИИ

В Китае дебютировал бизнес-седан с инновационными решениями. Автомобиль получил интеллектуальные функции. В салоне — премиальный комфорт и современные технологии. Модель уже вызвала интерес у экспертов.

В Китае дебютировал бизнес-седан с инновационными решениями. Автомобиль получил интеллектуальные функции. В салоне — премиальный комфорт и современные технологии. Модель уже вызвала интерес у экспертов.

В Гуанчжоу состоялась долгожданная премьера нового седана Nissan Teana, который сразу привлек внимание публики благодаря сочетанию современных технологий и выразительного дизайна, сообщает издание Автоновости дня. Совместное предприятие Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Company вывело на рынок модель, ориентированную на бизнес-класс, где ключевым элементом стала интеграция системы Huawei HarmonySpace5.0.

Экстерьер автомобиля выполнен в динамичном стиле: многоспицевые диски, двухслойные стекла и светодиодная линия, протянувшаяся по всей ширине капота, создают эффектный образ. Фары способны освещать дорогу на расстоянии до 230 метров, что выделяет Teana среди конкурентов и повышает уровень безопасности в темное время суток.

Фото: Nissan

Внутри салона ощущается премиальный подход к деталям. Водителя и пассажиров встречает 256-цветная подсветка, а центральное место занимает крупный сенсорный экран мультимедийной системы. Управление доступно не только через сенсор, но и с помощью голосовых команд. Сиденья оборудованы функциями массажа и вентиляции, что особенно актуально для длительных поездок. Аудиосистема, разработанная совместно с Huawei Sound, включает 15 динамиков в стандартной версии и 17 — в топовой комплектации.

Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель VC-Turbo, выдающий до 243 л. с. и 371 Нм крутящего момента. В паре с ним работает вариатор, обеспечивающий плавное ускорение и экономичный расход топлива. Для китайского рынка это сочетание стало оптимальным решением, учитывая требования к динамике и экологичности.

Фото: Nissan

Особое внимание заслуживает интеллектуальная система HarmonySpace5.0, которая впервые появилась на автомобиле с ДВС в базовой комплектации. В распоряжении водителя — 15,6-дюймовый дисплей и голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, способный распознавать команды и помогать в управлении функциями машины.

Как сообщает Nissan, новая Teana ориентирована на тех, кто ценит технологичность и комфорт, не желая идти на компромиссы между стилем и функциональностью. Премьера в Гуанчжоу показала, что бизнес-седаны могут быть не только представительскими, но и по-настоящему инновационными.