Nissan представил электрический фургон для мороженого
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Прототип построен на базе модели e-NV200. Электродвигатель фургона питается от аккумуляторной батареи на 40 кВт/ч, а все внутреннее оборудование – от системы Nissan Energy ROAM. Он представляет собой переносной блок собранных вместе литий-ионных аккумуляторных батарей, уже отслуживших свой срок на электромобилях Nissan (произведенных с 2010 года по настоящее время).
Мороженое подается из специального люка в борту фургона. Продавец при этом стоит рядом с фургоном, а не в нем. Таким образом он не отделен от покупателей высоким прилавком и можем находиться с ними лицом к лицу. За мороженое можно расплатиться наличными, а также банковской картой или смартфоном через бесконтактный терминал, установленный в фургоне.
Вместо динамиков, из которых обычно звучит привлекающая покупателей музыка (решение, не очень популярное среди родителей), на концепте фургона установлена «умная кнопка», генерирующая твит с точными координатами местоположения фургона, которые можно посмотреть в приложении для смартфона What3Words. What3Words делит мир на квадраты размером 3 х 3 метра, каждому из которых присваивается свое название из трех слов. Таким образом, потребители могут без труда найти фургон с мороженым даже в парке или на набережной, где обычные адреса не применимы.
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