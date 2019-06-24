24 июня 2019, 17:37

Nissan представил электрический фургон для мороженого

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Nissan создал концепт фургона для мороженого с нулевыми выбросами. Двигатель внутреннего сгорания был заменен на электрическую силовую установку, разработанную инженерами компании.
Nissan представил электрический фургон для мороженого
Nissan представил электрический фургон для мороженого
Nissan представил электрический фургон для мороженого
Nissan представил электрический фургон для мороженого
Nissan представил электрический фургон для мороженого
Nissan представил электрический фургон для мороженого

Прототип построен на базе модели e-NV200. Электродвигатель фургона питается от аккумуляторной батареи на 40 кВт/ч, а все внутреннее оборудование – от системы Nissan Energy ROAM. Он представляет собой переносной блок собранных вместе литий-ионных аккумуляторных батарей, уже отслуживших свой срок на электромобилях Nissan (произведенных с 2010 года по настоящее время).

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Электромобиль e-NV200 способен проехать на одной зарядке до 200 км (по смешанному стандарту WLTP). В модели установлено два блока Nissan Energy ROAM на 1,4 кВт/ч, и каждый из них может генерировать пиковую мощность до 1 кВт. Подзаряжать блоки можно как от домашней электросети напряжением 230 В (полная зарядка занимает около часа), так и от солнечных батарей на крыше фургона (полная зарядка занимает от 2 до 4 часов).

Мороженое подается из специального люка в борту фургона. Продавец при этом стоит рядом с фургоном, а не в нем. Таким образом он не отделен от покупателей высоким прилавком и можем находиться с ними лицом к лицу. За мороженое можно расплатиться наличными, а также банковской картой или смартфоном через бесконтактный терминал, установленный в фургоне.

Вместо динамиков, из которых обычно звучит привлекающая покупателей музыка (решение, не очень популярное среди родителей), на концепте фургона установлена «умная кнопка», генерирующая твит с точными координатами местоположения фургона, которые можно посмотреть в приложении для смартфона What3Words. What3Words делит мир на квадраты размером 3 х 3 метра, каждому из которых присваивается свое название из трех слов. Таким образом, потребители могут без труда найти фургон с мороженым даже в парке или на набережной, где обычные адреса не применимы.


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Nissan представил электрический фургон для мороженого
Прототип построен на базе модели e-NV200. Электродвигатель фургона питается от аккумуляторной батареи на 40 кВт/ч, а все внутреннее оборудование – от системы Nissan Energy ROAM. Он представляет собой переносной блок собранных вместе литий-ионных аккумуляторных батарей, уже отслуживших свой срок на электромобилях Nissan (произведенных с 2010 года по настоящее время). {{material_126721}} Электромобиль e-NV200 способен проехать на одной зарядке до 200 км (по смешанному стандарту WLTP). В модели установлено два блока Nissan Energy ROAM на 1,4 кВт/ч, и каждый из них может генерировать пиковую мощность до 1 кВт. Подзаряжать блоки можно как от домашней электросети напряжением 230 В (полная зарядка занимает около часа), так и от солнечных батарей на крыше фургона (полная зарядка занимает от 2 до 4 часов). Мороженое подается из специального люка в борту фургона. Продавец при этом стоит рядом с фургоном, а не в нем. Таким образом он не отделен от покупателей высоким прилавком и можем находиться с ними лицом к лицу. За мороженое можно расплатиться наличными, а также банковской картой или смартфоном через бесконтактный терминал, установленный в фургоне.Вместо динамиков, из которых обычно звучит привлекающая покупателей музыка (решение, не очень популярное среди родителей), на концепте фургона установлена «умная кнопка», генерирующая твит с точными координатами местоположения фургона, которые можно посмотреть в приложении для смартфона What3Words. What3Words делит мир на квадраты размером 3 х 3 метра, каждому из которых присваивается свое название из трех слов. Таким образом, потребители могут без труда найти фургон с мороженым даже в парке или на набережной, где обычные адреса не применимы.
2019-06-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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